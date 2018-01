Популярное обезболивающее может влиять на мужское бесплодие

Мужчины, которые принимают высокие дозы ибупрофена в течение нескольких месяцев, могут быть подвержены повышенному риску бесплодия, а также эректильной дисфункции и усталости. Научная работа об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко об этом сообщает The Guardian .



Изображение: huffingtonpost.com

Датские исследователи изучили здоровые молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Добровольцы принимали по 600 миллиграмов ибупрофена дважды в неделю на протяжении до шести недель.

Выяснилось, что препарат снизил выработку тестостерона в половых железах. У добровольцев развился «компенсированный гипогонадизм» — патологическое состояние, которое обычно наблюдается у пожилых мужчин и курильщиков.

У молодых людей, которые участвовали в исследовании, расстройство было мягким и временным. Однако ученые опасаются, что патология может быть постоянной у тех, кто принимает обезболивающее долгое время.

«Наша непосредственная озабоченность связана с фертильностью мужчин, которые используют эти препараты в течение длительного времени, — сказал Дэвид Мёберг Кристенсен из Копенгагенского университета. — Эти соединения являются хорошими обезболивающими средствами, но некоторые люди используют их неверно».

Авторы исследования отметили, что нет ничего плохого в приеме препарата для облегчения острой боли, однако не следует принимать его на протяжении месяцев без крайней необходимости.