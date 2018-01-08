﻿ Популярное обезболивающее может влиять на мужское бесплодие. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Популярное обезболивающее может влиять на мужское бесплодие

09.01.2018 11:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Мужчины, которые принимают высокие дозы ибупрофена в течение нескольких месяцев, могут быть подвержены повышенному риску бесплодия, а также эректильной дисфункции и усталости. Научная работа об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко об этом сообщает The Guardian.

Популярное обезболивающее может влиять на мужское бесплодие
Изображение: huffingtonpost.com

Датские исследователи изучили здоровые молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Добровольцы принимали по 600 миллиграмов ибупрофена дважды в неделю на протяжении до шести недель.

Выяснилось, что препарат снизил выработку тестостерона в половых железах. У добровольцев развился «компенсированный гипогонадизм» — патологическое состояние, которое обычно наблюдается у пожилых мужчин и курильщиков.

У молодых людей, которые участвовали в исследовании, расстройство было мягким и временным. Однако ученые опасаются, что патология может быть постоянной у тех, кто принимает обезболивающее долгое время.

«Наша непосредственная озабоченность связана с фертильностью мужчин, которые используют эти препараты в течение длительного времени, — сказал Дэвид Мёберг Кристенсен из Копенгагенского университета. — Эти соединения являются хорошими обезболивающими средствами, но некоторые люди используют их неверно».

Авторы исследования отметили, что нет ничего плохого в приеме препарата для облегчения острой боли, однако не следует принимать его на протяжении месяцев без крайней необходимости.

 
 
Ссылка на источник 192
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчины, которые принимают высокие дозы ибупрофена в течение нескольких месяцев, могут быть подвержены повышенному риску бесплодия, а также эректильной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Истребитель F-15 сбили ракетой "земля-воздух"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика