Сразу два истребителя ВВС Саудовской Аравии были уничтожены в Йемене, сообщает иранское информагентство IRNA . Первым был уничтожен истребитель-бомбардировщик Tornado, затем повстанцы сбили истребитель F-15. Позже было опубликовано видео , на котором запечатлен момент уничтожения самолета.

В ролике хорошо видно, как истребитель отстреливает тепловые ловушки, но это не спасает машину от поражения зенитной ракетой. Какой именно ЗРК применили повстанцы — не сообщается.



F-15S/SA. Фото: .militaryparitet.com

F-15 — американский истребитель четвертого поколения, созданный для завоевания господства в воздухе. Истребители F-15 с момента входа в строй в 1976 году отлично показали себя в боях, сбив порядка 100 самолетов и вертолетов противника, среди которых много советских машин.

ВВС Саудовской Аравии имеют на вооружении порядка 87 истребителей двухместной модификации F-15S/SA и около 62 F-15C.