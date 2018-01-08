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Истребитель F-15 сбили ракетой "земля-воздух"

09.01.2018 10:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Сразу два истребителя ВВС Саудовской Аравии были уничтожены в Йемене, сообщает иранское информагентство IRNA. Первым был уничтожен истребитель-бомбардировщик Tornado, затем повстанцы сбили истребитель F-15. Позже было опубликовано видео, на котором запечатлен момент уничтожения самолета.

В ролике хорошо видно, как истребитель отстреливает тепловые ловушки, но это не спасает машину от поражения зенитной ракетой. Какой именно ЗРК применили повстанцы — не сообщается.

Истребитель F-15 сбили ракетой "земля-воздух"
F-15S/SA. Фото: .militaryparitet.com

F-15 — американский истребитель четвертого поколения, созданный для завоевания господства в воздухе. Истребители F-15 с момента входа в строй в 1976 году отлично показали себя в боях, сбив порядка 100 самолетов и вертолетов противника, среди которых много советских машин.

ВВС Саудовской Аравии имеют на вооружении порядка 87 истребителей двухместной модификации F-15S/SA и около 62 F-15C.

 
 
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Сразу два истребителя ВВС Саудовской Аравии были уничтожены в Йемене, сообщает иранское информагентство IRNA. Первым был уничтожен истребитель-бомбардировщик Tornado,...

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