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Японский астронавт сильно вырос, пока был в космосе

09.01.2018 10:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Японский астронавт Норисигэ Канаи вырос на 9 см за три недели пребывания на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter астронавта.

Японский астронавт сильно вырос, пока был в космосе
Изображение: Kyodo

«Сегодня у меня есть важное сообщение. Я прошел медицинское обследование с измерением физических параметров, и оказалось, что мой рост увеличился сразу на 9 см. Вот так я вытянулся за три недели, — отметил астронавт. — Такого не было со времен средних и старших классов школы, я теперь буду переживать, смогу ли уместиться в сиденье корабля „Союз“».

Как напомнили в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA, ДЖАКСА), из-за отсутствия гравитации в космосе рост человека обычно увеличивается примерно на 1−2 см. «У нас нет информации о случаях прибавки [в росте] на 9 см», — приводит агентство Kyodo слова специалиста ДЖАКСА.

Российский космонавт Антон Шкаплеров, а также американский и японский астронавты Скотт Тингл и Норисигэ Канаи прибыли на МКС 19 декабря прошлого года. В рамках миссии космонавтам предстоит работа с грузовыми кораблями «Прогресс МС», Dragon и Cygnus, отправка на Землю космического корабля «Союз МС-06» с экипажем экспедиции МКС-53/54, стыковка следующего пилотируемого корабля «Союз МС-08». Также им предстоит провести 51 научный эксперимент.

 
 
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Японский астронавт Норисигэ Канаи вырос на 9 см за три недели пребывания на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter...

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