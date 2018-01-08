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СМИ сообщили о гибели запущенного SpaceX секретного спутника США

09.01.2018 09:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Американский секретный спутник, который был запущен компанией SpaceX, не смог достичь орбиты и, предположительно, разбился, сообщает РБК со ссылкой на ведущие иностранные агентства.

СМИ сообщили о гибели запущенного SpaceX секретного спутника США
Фото: flickr.com/photos/spacex

Компании SpaceX Илона Маска не удалось вывести на орбиту секретный спутник США Zuma. Стратегическое командование вооруженных сил США сообщило, что не может отследить спутник на орбите, передает Bloomberg. StratCom ведет наблюдение за более чем 23 тыс. объектов в космосе, отмечает агентство.

«Нам нечего добавить в каталог спутников на данный момент», — сказал Bloomberg пресс-секретарь StratCom Брук Деволт.

Сконструированный военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman cпутник не смог отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9 и, скорее всего, уже разбился или упал в море, сообщает Reuters со ссылкой на два знакомых с данными об этой миссии источника. В компании, как уточнили собеседники агентства, по факту произошедшего начали расследование, однако на данный момент каких-либо указаний на «саботаж» или другие неисправности либо «помехи» нет.

Представитель SpaceX Джеймс Глисон комментировать Reuters эту информацию отказался, заметив однако, что, по его сведениям, данные наблюдений в настоящий момент показывают: «Falcon 9 формально» выполняет свою задачу.

Спутник не вышел на орбиту из-за сбоя в работе ускорителя второй ступени Falcon 9, пишет Bloomberg, ссылаясь на три источника, знакомых с ситуацией. По их словам, спутник был утерян и упал вместе со второй ступенью в океан.

Falcon 9 со спутником Zuma была запущена 8 января с мыса Канаверал во Флориде. Портал Space.com отмечал, что заказ SpaceX на запуск спутника был сделан правительством США, но какое именно ведомство будет отвечать за его эксплуатацию, не уточнял.

 
 
Ссылка на источник 121
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Американский секретный спутник, который был запущен компанией SpaceX, не смог достичь орбиты и, предположительно, разбился, сообщает РБК со ссылкой на ведущие...

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