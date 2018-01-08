Sony представила проектор за 30 тысяч долларов

Одной из главных (и самых дорогих) новинок Sony, представленных на CES 2018, стал новый топовый проектор 4K Ultra Short Throw Projector (LSPX-A1), который поступит в продажу этой весной и будет стоить 30 тысяч долларов.





LSPX-A1 устанавливается всего в 25 см от стены и выводит на нее 4К-изображение с высокой яркостью до 2500 люмен, которое можно растянуть до 120 дюймов.

В проектор встроен продвинутый саундбар Glass Sound Speaker, отвечающий за 3D-звук. Он состоит из двух высокочастотных твитеров, трех среднечастотных динамиков и сабвуфера.





Разумеется, гаджет стоимостью 30 тысяч долларов получил продуманный и стильный дизайн, он выполнен из стекла, металла и дерева. Управляется устройство с помощью пульта с минимумом кнопок.

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