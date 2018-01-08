﻿ Sony представила проектор за 30 тысяч долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Sony представила проектор за 30 тысяч долларов

09.01.2018 09:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Одной из главных (и самых дорогих) новинок Sony, представленных на CES 2018, стал новый топовый проектор 4K Ultra Short Throw Projector (LSPX-A1), который поступит в продажу этой весной и будет стоить 30 тысяч долларов.

Sony представила проектор за 30 тысяч долларов

LSPX-A1 устанавливается всего в 25 см от стены и выводит на нее 4К-изображение с высокой яркостью до 2500 люмен, которое можно растянуть до 120 дюймов.

В проектор встроен продвинутый саундбар Glass Sound Speaker, отвечающий за 3D-звук. Он состоит из двух высокочастотных твитеров, трех среднечастотных динамиков и сабвуфера.

Sony представила проектор за 30 тысяч долларов

Разумеется, гаджет стоимостью 30 тысяч долларов получил продуманный и стильный дизайн, он выполнен из стекла, металла и дерева. Управляется устройство с помощью пульта с минимумом кнопок.

Смотрите, какие проекторы популярны сейчас в Беларуси:

 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одной из главных (и самых дорогих) новинок Sony, представленных на CES 2018, стал новый топовый проектор 4K Ultra Short Throw Projector (LSPX-A1), который поступит в продажу этой весной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Samsung анонсировала платформу для самодвижущихся автомобилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика