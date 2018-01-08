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Samsung анонсировала платформу для самодвижущихся автомобилей

09.01.2018 08:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Помимо телевизоров, ноутбуков и бытовой техники компания Samsung показала на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе еще одно интересное решение — систему DRVLINE для самодвижущихся автомобилей.

Samsung анонсировала платформу для самодвижущихся автомобилей

Большинство существующих на рынке платформ немодульны — т.е. требуют комплексной установки всех компонентов. В случае с DRVLINE, обещает Samsung, автопроизводители смогут заменять и кастомизировать отдельные элементы системы, получая нужный им результат для каждой модели машины.

Среди первых компонентов DRVLINE, которые будут доступны производителям уже в этом году, будет камера, предупреждающая о выезде из полосы движения, адаптивный круиз-контроль, система предупреждений о столкновении и алгоритмы, отслеживающие и предупреждающие о пешеходах.

Среди других озвученных Samsung автоинициатив — готовая к 5G антенна для быстрого интернет-соединения, а также Digital Cockpit («цифровой кокпит») — новый способ взаимодействия с техникой в машине. Он тесно завязан со смартфоном и позволяет управлять всеми компонентами транспортного средства с одного (или нескольких) экранов.

 
 
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Помимо телевизоров, ноутбуков и бытовой техники компания Samsung показала на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе еще одно интересное решение — систему DRVLINE для...

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