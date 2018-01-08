HTC Vive Pro: теперь без проводов и с более реалистичной картинкой

Компания HTC выпустила обновленную версию своих очков виртуальной реальности — Vive Pro. Кроме того, был анонсирован и очень важный аксессуар к очкам — беспроводной передатчик.





HTC Vive Pro получил пару OLED-дисплеев с гораздо более высоким разрешением — 2880×1600 (против 1080×1200 в оригинальной версии). Кроме того, теперь в очки встроены удобные наушники с усилителями, микрофонами и поддержкой 3D-звука. Важно, что новые очки будут работать с существующей системой датчиков в помещении, т.е. вам не придется покупать весь комплект заново (если раньше вы использовали HTC Vive).

Помимо Vive Pro, компания HTC представила очень важный аксессуар — беспроводной адаптер, использующий продвинутую технологию Intel WiGig. Он совместим как со старыми, так и с новыми очками и позволяет избавиться от проводов, в которых ранее можно было случайно запутаться. В HTC обещают, что лаг от беспроводного соединения сведен к минимуму и практически незаметен.





HTC не назвала время, когда обновленные очки поступят в продажу, и сколько они будут стоить. Беспроводной адаптер может появиться на полках магазинов в 3-м квартале этого года.

Смотрите, сколько у нас стоят сейчас популярные очки виртуальной реальности: