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Представлена самая маленькая флешка на 1 ТБ
09.01.2018 12:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Среди телевизоров, ноутбуков, мобильных гаджетов и бытовой техники на выставке CES 2018 нашлось место и для других продуктов. Например, известный производитель памяти SanDisk
Пока это прототип (вполне хорошо работающий), но вполне возможно, что в обозримом будущем мы сможем увидеть на полках и коммерческий образец устройства.
Важно, что гаджет SanDisk получил не стандартный USB, а USB Type С выход, а значит его можно подключить не только к (современным) ноутбукам, но и напрямую к большинству последних смартфонов.
Цена устройства пока не объявлена, однако полноразмерный внешний SSD на 1 ТБ с USB Type С разъемом стоит примерно 350 долларов. Компактная флешка с такими же параметрами явно будет стоить больше.
Смотрите, сколько у нас стоят сейчас популярные флеш-накопители:
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Среди телевизоров, ноутбуков, мобильных гаджетов и бытовой техники на выставке CES 2018 нашлось место и для других продуктов. Например, известный производитель...
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