﻿ Представлена самая маленькая флешка на 1 ТБ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представлена самая маленькая флешка на 1 ТБ

09.01.2018 12:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Среди телевизоров, ноутбуков, мобильных гаджетов и бытовой техники на выставке CES 2018 нашлось место и для других продуктов. Например, известный производитель памяти SanDisk показал самую маленькую флешку на 1 ТБ.

Представлена самая маленькая флешка на 1 ТБ
Фото: The Verge

Пока это прототип (вполне хорошо работающий), но вполне возможно, что в обозримом будущем мы сможем увидеть на полках и коммерческий образец устройства.

Важно, что гаджет SanDisk получил не стандартный USB, а USB Type С выход, а значит его можно подключить не только к (современным) ноутбукам, но и напрямую к большинству последних смартфонов.

Представлена самая маленькая флешка на 1 ТБ
Фото: The Verge

Цена устройства пока не объявлена, однако полноразмерный внешний SSD на 1 ТБ с USB Type С разъемом стоит примерно 350 долларов. Компактная флешка с такими же параметрами явно будет стоить больше.

Смотрите, сколько у нас стоят сейчас популярные флеш-накопители:

 
 
Ссылка на источник 162
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди телевизоров, ноутбуков, мобильных гаджетов и бытовой техники на выставке CES 2018 нашлось место и для других продуктов. Например, известный производитель...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Популярное обезболивающее может влиять на мужское бесплодие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика