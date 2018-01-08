Представлена самая маленькая флешка на 1 ТБ

Среди телевизоров, ноутбуков, мобильных гаджетов и бытовой техники на выставке CES 2018 нашлось место и для других продуктов. Например, известный производитель памяти SanDisk показал самую маленькую флешку на 1 ТБ.



Фото: The Verge

Пока это прототип (вполне хорошо работающий), но вполне возможно, что в обозримом будущем мы сможем увидеть на полках и коммерческий образец устройства.

Важно, что гаджет SanDisk получил не стандартный USB, а USB Type С выход, а значит его можно подключить не только к (современным) ноутбукам, но и напрямую к большинству последних смартфонов.



Фото: The Verge

Цена устройства пока не объявлена, однако полноразмерный внешний SSD на 1 ТБ с USB Type С разъемом стоит примерно 350 долларов. Компактная флешка с такими же параметрами явно будет стоить больше.

Смотрите, сколько у нас стоят сейчас популярные флеш-накопители: