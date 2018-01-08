МТС отключил бесплатную отправку SMS с сайта

Оператор связи МТС с 1 января 2018 прекратил предоставление услуги «Отправка SMS с веб-сайта». Об этом сообщает сайт компании.



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«Такое решение обусловлено значительным снижением популярности SMS-сообщений: все чаще абоненты предпочитают интернет-мессенджеры и, традиционно, звонки. К примеру, только за последний год спрос на услугу „Отправка SMS с веб-сайта МТС“ снизился более чем в 30 раз», — пояснили БелаПАН в пресс-службе компании.

Напомним, раньше абоненты могли подключить бесплатную услугу «Получение SMS с сайта». Один абонент мог получить максимум 10 сообщений с одного IP-адреса в сутки.