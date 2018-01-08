﻿ МТС отключил бесплатную отправку SMS с сайта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МТС отключил бесплатную отправку SMS с сайта

09.01.2018 13:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Оператор связи МТС с 1 января 2018 прекратил предоставление услуги «Отправка SMS с веб-сайта». Об этом сообщает сайт компании.

МТС отключил бесплатную отправку SMS с сайта
Фото: pixabay.com

«Такое решение обусловлено значительным снижением популярности SMS-сообщений: все чаще абоненты предпочитают интернет-мессенджеры и, традиционно, звонки. К примеру, только за последний год спрос на услугу „Отправка SMS с веб-сайта МТС“ снизился более чем в 30 раз», — пояснили БелаПАН в пресс-службе компании.

Напомним, раньше абоненты могли подключить бесплатную услугу «Получение SMS с сайта». Один абонент мог получить максимум 10 сообщений с одного IP-адреса в сутки.

 
 
Ссылка на источник 125
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оператор связи МТС с 1 января 2018 прекратил предоставление услуги «Отправка SMS с веб-сайта». Об этом сообщает сайт компании.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Представлена самая маленькая флешка на 1 ТБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика