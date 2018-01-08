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в одной из самых глубоких пещер Китая обнаружен секретный бункер правительства

09.01.2018 14:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Геологоразведка обнаружила в 20 км к северо-западу от штаб-квартиры Государственного совета Китайской Народной Республики, находящегося в Пекине, секретное противоатомное убежище, расположенное в глубине скальной породы, пишет BusinessInsider со ссылкой на старейшую англоязычную газету Гонконга South China Morning Post.

в одной из самых глубоких пещер Китая обнаружен секретный бункер правительства
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: businessinsider.com


Над бункером находится сеть пещер, которая является естественным убежищем для большого числа людей. Резервы воды в этом районе могут удовлетворить потребности более миллиона человек.

На самом глубоком ярусе пещер находится ядерный бункер для высшего руководства Китая, их подчиненных и обслуживающего персонала, а также действующий командный центр Народно-освободительной армии КНР.

в одной из самых глубоких пещер Китая обнаружен секретный бункер правительства
Фото: scmp.co


Оттуда ведется мониторинг деятельности в пяти «боевых зонах» Китая, выдаются приказы на военные операции за рубежом, ведется анализ собранных разведданных.
Туннели в этих карстовых пещерах уходят более, чем на 2 км под землю (для сравнения - самые глубокие из обнаруженных в мире пещер находятся в Абхазии на глубине 2,2 км). 

Время постройки бункера неизвестно, но, согласно информации китайских СМИ, его возведение началось несколько десятилетий назад. Вход в бункер находится где-то в национальном лесном парке Чжанцзяцзе провинции Хунань и тщательно охраняется.

 
 
Ссылка на источник 97
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Геологоразведка обнаружила в 20 км к северо-западу от штаб-квартиры Государственного совета Китайской Народной Республики, находящегося в Пекине, секретное...

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