в одной из самых глубоких пещер Китая обнаружен секретный бункер правительства

Геологоразведка обнаружила в 20 км к северо-западу от штаб-квартиры Государственного совета Китайской Народной Республики, находящегося в Пекине, секретное противоатомное убежище, расположенное в глубине скальной породы, пишет BusinessInsider со ссылкой на старейшую англоязычную газету Гонконга South China Morning Post.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: businessinsider.com



Над бункером находится сеть пещер, которая является естественным убежищем для большого числа людей. Резервы воды в этом районе могут удовлетворить потребности более миллиона человек.

На самом глубоком ярусе пещер находится ядерный бункер для высшего руководства Китая, их подчиненных и обслуживающего персонала, а также действующий командный центр Народно-освободительной армии КНР.



Фото: scmp.co



Оттуда ведется мониторинг деятельности в пяти «боевых зонах» Китая, выдаются приказы на военные операции за рубежом, ведется анализ собранных разведданных.

Туннели в этих карстовых пещерах уходят более, чем на 2 км под землю (для сравнения - самые глубокие из обнаруженных в мире пещер находятся в Абхазии на глубине 2,2 км).

Время постройки бункера неизвестно, но, согласно информации китайских СМИ, его возведение началось несколько десятилетий назад. Вход в бункер находится где-то в национальном лесном парке Чжанцзяцзе провинции Хунань и тщательно охраняется.