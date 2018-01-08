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в одной из самых глубоких пещер Китая обнаружен секретный бункер правительства
09.01.2018 14:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Геологоразведка обнаружила в 20 км к северо-западу от штаб-квартиры Государственного совета Китайской Народной Республики, находящегося в Пекине, секретное противоатомное убежище, расположенное в глубине скальной породы,
На самом глубоком ярусе пещер находится ядерный бункер для высшего руководства Китая, их подчиненных и обслуживающего персонала, а также действующий командный центр Народно-освободительной армии КНР.
Время постройки бункера неизвестно, но, согласно информации китайских СМИ, его возведение началось несколько десятилетий назад. Вход в бункер находится где-то в национальном лесном парке Чжанцзяцзе провинции Хунань и тщательно охраняется.
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Геологоразведка обнаружила в 20 км к северо-западу от штаб-квартиры Государственного совета Китайской Народной Республики, находящегося в Пекине, секретное...
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