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Не ведитесь: обманщики обещают пополнить баланс МТС или velcom за подписку
09.01.2018 15:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В начале января в Instagram появилась целая сеть поддельных аккаунтов белорусских мобильных операторов. В описании каждого говорится, будто они готовы пополнить баланс тем, кто выполнит некоторые условия. Не стоит этому верить — мобильные операторы таких «акций» не проводят.
Названия аккаунтов маскируются под ники официальных страниц компаний в соцсетях. Среди условий розыгрыша — выложить скриншот аккаунта в «Истории» и прислать номер телефона в личные сообщения. В качестве награды пользователям обещают пополнить счет на 1, 3, 5 или 10 рублей либо начислить бонус в минутах или мегабайтах.
На момент публикации в соцсети был как минимум один фальшивый аккаунт velcom, больше десяти — у МТС и life:). У самой крупной поддельной страницы набралось почти четыре тысячи подписчиков.
Причастность к розыгрышам опровергли все три мобильных оператора —
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В начале января в Instagram появилась целая сеть поддельных аккаунтов белорусских мобильных операторов. В описании каждого говорится, будто они готовы пополнить...
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