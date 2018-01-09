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Razer показала, как превратить смартфон в ноутбук
09.01.2018 23:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Мы уже неоднократно видели усилия производителей по «превращению» небольших, но мощных мобильных устройств в более полезные большие гаджеты для работы и игр. Именно такой концепт на выставке CES 2018
В 2012-м к подобным гибридам попыталась приучить нас ASUS —
Ее концепт Linda чем-то напоминает доработанную идею ASUS. Только здесь смартфон вставляется не в планшет, а в ноутбук. Точнее, в большую док-станцию в виде ноутбука.
Это 13,3-дюймовый гаджет с батареей на 53,6 Вт·ч, 200 ГБ SSD, портами USB и USB-C и 3,5-мм аудиоразъемом. Интересно, что вставляемое устройство не теряет своей полезности, а становится продвинутым тачпадом (или вторым, дополнительным дисплеем). Кроме того, вы можете продолжать пользоваться смартфоном, не прерывая игры на большом экране.
Разумеется, вставить на место тачпада можно не любое устройство, а собственный (и пока единственный) смартфон производителя —
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Мы уже неоднократно видели усилия производителей по «превращению» небольших, но мощных мобильных устройств в более полезные большие гаджеты для работы и игр....
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