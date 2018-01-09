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Razer показала, как превратить смартфон в ноутбук

09.01.2018 23:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Мы уже неоднократно видели усилия производителей по «превращению» небольших, но мощных мобильных устройств в более полезные большие гаджеты для работы и игр. Именно такой концепт на выставке CES 2018 представила компания Razer.

В 2012-м к подобным гибридам попыталась приучить нас ASUS — помните Padfone, где смартфон вставлялся в док-станцию и становился планшетом (а с пристегнутой клавиатурой и в ноутбук)? В прошлом году немного по-другому превращение смартфона в компьютер показала Samsung со своей док-станцией DeX. Новая попытка — за Razer.

Razer показала, как превратить смартфон в ноутбук

Ее концепт Linda чем-то напоминает доработанную идею ASUS. Только здесь смартфон вставляется не в планшет, а в ноутбук. Точнее, в большую док-станцию в виде ноутбука.

Razer показала, как превратить смартфон в ноутбук

Это 13,3-дюймовый гаджет с батареей на 53,6 Вт·ч, 200 ГБ SSD, портами USB и USB-C и 3,5-мм аудиоразъемом. Интересно, что вставляемое устройство не теряет своей полезности, а становится продвинутым тачпадом (или вторым, дополнительным дисплеем). Кроме того, вы можете продолжать пользоваться смартфоном, не прерывая игры на большом экране.

Razer показала, как превратить смартфон в ноутбук

Разумеется, вставить на место тачпада можно не любое устройство, а собственный (и пока единственный) смартфон производителя — Razer Phone. Его мощный процессор Snapdragon 835 и 8 ГБ оперативной памяти делают ноутбук устройством не только для браузинга и просмотра фильмов, но и для продвинутых 3D-игр.

Как вам такая идея?

 
 
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