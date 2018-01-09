Razer показала, как превратить смартфон в ноутбук

Мы уже неоднократно видели усилия производителей по «превращению» небольших, но мощных мобильных устройств в более полезные большие гаджеты для работы и игр. Именно такой концепт на выставке CES 2018 представила компания Razer.

В 2012-м к подобным гибридам попыталась приучить нас ASUS — помните Padfone , где смартфон вставлялся в док-станцию и становился планшетом (а с пристегнутой клавиатурой и в ноутбук)? В прошлом году немного по-другому превращение смартфона в компьютер показала Samsung со своей док-станцией DeX. Новая попытка — за Razer.





Ее концепт Linda чем-то напоминает доработанную идею ASUS. Только здесь смартфон вставляется не в планшет, а в ноутбук. Точнее, в большую док-станцию в виде ноутбука.





Это 13,3-дюймовый гаджет с батареей на 53,6 Вт·ч, 200 ГБ SSD, портами USB и USB-C и 3,5-мм аудиоразъемом. Интересно, что вставляемое устройство не теряет своей полезности, а становится продвинутым тачпадом (или вторым, дополнительным дисплеем). Кроме того, вы можете продолжать пользоваться смартфоном, не прерывая игры на большом экране.





Разумеется, вставить на место тачпада можно не любое устройство, а собственный (и пока единственный) смартфон производителя — Razer Phone . Его мощный процессор Snapdragon 835 и 8 ГБ оперативной памяти делают ноутбук устройством не только для браузинга и просмотра фильмов, но и для продвинутых 3D-игр.

Как вам такая идея?