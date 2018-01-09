Серверы Lenovo ThinkSystem: 88 мировых рекордов производительности

Серия продуктов Lenovo ThinkSystem подтвердила лидерство по производительности среди продуктов для центров обработки данных, установив 46 новых мировых рекордов. По состоянию на 8 ноября 2017 г. компании Lenovo принадлежат в общей сложности 88 рекордов для различных серверов (от односокетных до восьмисокетных) и сфер их применения (от анализа больших данных до виртуализации инфраструктуры).

Введение

По состоянию на 8 ноября 2017 г. серверам линейки Lenovo ThinkSystem в сумме принадлежат 88 мировых рекордов. Они были поставлены в различных сферах: обработка коммерческих данных, анализ больших данных, виртуализация инфраструктуры, серверные приложения на Java, а также общие и технические вычисления.

46 из них — новые рекорды, установленные Lenovo, а оставшиеся 42 — более ранние достижения продуктов компании, которые остаются непревзойденными.

Эти рекорды были поставлены монтируемыми в стойку серверами ThinkSystem SR950 и SR650, которые можно увидеть на рисунке ниже, серверами высокой плотности ThinkSystem SD530, монтируемыми в стойку серверами SR630 и SR850, а также блейд-серверами SN550. Все серверы ThinkSystem работают на базе семейства процессоров Intel Xeon Scalable.



Рис. 1. Серверы ThinkSystem SR950 (вверху) и SR650 (внизу)

В последующих разделах описаны мировые рекорды, поставленные серверами Lenovo линейки ThinkSystem.

Обработка коммерческих данных — 5 рекордов

Серверы Lenovo ThinkSystem SR950 и SR650 поставили 5 мировых рекордов в области обработки коммерческих данных.

Тестирование TPC-E

Результаты серверов Lenovo:

Соотношение цена/производительность среди четырехсокетных серверов и производительность в целом — два мировых рекорда

Серверы Lenovo ThinkSystem SR950 показали самую высокую производительность в истории среди всех видов серверов и лучшее соотношение цена/производительность среди четырехсокетных серверов по стандартам тестирования TPC-E

Производительность среди двухсокетных серверов и соотношение цена/производительность в целом — два мировых рекорда

Серверы Lenovo ThinkSystem SR650 удерживают рекорды производительности среди двухсокетных серверов и соотношения цена/производительность среди всех видов серверов по стандартам тестирования TPC-E.

О данном тестировании. Тестирование TPC-E создано для того, чтобы заказчики могли объективно измерить и сравнить производительность и стоимость различных систем для обработки транзакций в реальном времени (OLTP). При тестировании TPC-E с помощью специальной базы данных создается модель брокерской фирмы, клиенты которой совершают транзакции, запрашивают информацию по счету и данные о состоянии рынка. Хотя тестирование TPC-E и проводится на модели брокерской фирмы, используемые в ней схема базы данных, объемы данных, транзакции и условия внедрения соответствуют тем, что применяются в большинстве современных OLTP-систем.

Почему это важно? Если ваши рабочая нагрузка и базы данных связаны с обработкой транзакций в реальном времени, высокие показатели сервера в данном тестировании означают, что эта модель будет эффективно выполнять типичные для вас ресурсоемкие операции.

отчет о производительности четырехсокетных серверов по результатам тестирования TPC-E Прочтите новый

Тестирование SAP Sales and Distribution (SAP SD)

Результат серверов Lenovo:

Производительность четырехсокетных серверов — мировой рекорд для ОС Windows

Сервер Lenovo ThinkSystem SR950 показал самую высокую производительность на ОС Windows среди всех четырехсокетных серверов по результатам тестирования SAP SD.

О данном тестировании. Стандартное тестирование SAP Sales and Distribution (SAP SD) измеряет производительность аппаратного обеспечения и базы данных при использовании приложений и компонентов SAP. Стандарт производительности приложений SAP (SAPS) — это независящая от аппаратного обеспечения единица измерения, позволяющая оценить производительность системы при создании заказов и накладных, отображении заказов, редактировании накладных, отпуске товара, создании счетов на оплату и списков заказов.

Почему это важно? Если вы работаете с приложениями SAP Business Suite, высокие показатели сервера в этом тестировании означают, что данная модель будет эффективно обрабатывать поток деловых транзакций в среде SAP.

отчет о производительности четырехсокетных серверов по результатам тестирования SAP SD Прочтите новый

Анализ больших данных — 37 рекордов

Серверы Lenovo ThinkSystem SR950 и SR650 установили 37 мировых рекордов в области анализа больших данных.

SAP HANA (BWoH)

Результат серверов Lenovo:

Производительность среди четырехсокетных серверов — шесть мировых рекордов

Сервер Lenovo ThinkSystem SR950 удерживает шесть мировых рекордов производительности среди четырехсокетных серверов по результатам тестирования SAP HANA BWoH. Серверы Lenovo установили рекорды в области загрузки данных, скорости и времени обработки запросов на двух различных объемах данных.

О данном тестировании. Версия SAP BW стандартного тестирования SAP HANA (BW/4HANA) — это новейшее дополнение в списке тестирований SAP BW, намного превосходящее по охвату и функционалу тестирование BW-AML. Данное тестирование использует все новые возможности SAP HANA по обработке рабочей нагрузки. В данном тестировании оцениваются три основных компонента: загрузка данных, скорость обработки запросов и время обработки запросов.

Почему это важно? Если вы используете SAP HANA, высокие показатели сервера в этом тестировании означают, что данная модель будет наиболее эффективна при интенсивных загрузках базы данных и анализе данных в рамках SAP HANA.

отчет о тестировании SAP HANA BWoH для четырехсокетных серверов на объеме 1,3 миллиарда записей Прочтите новый

отчет о тестировании SAP HANA BWoH для четырехсокетных серверов на объеме 2,6 миллиарда записей Прочтите новый

Модуль STAC-M3 Shasta

Результаты серверов Lenovo:

Производительность среди четырехсокетных серверов — шестнадцать мировых рекордов

Сервер Lenovo ThinkSystem SR950 удерживает 16 мировых рекордов в области работы с нагрузками, требующими большого объема оперативной памяти, по результатам тестирования STAC-M3. Среди них как новые рекорды, так и достижения, о которых мы писали 11 июля 2017 г. и которые остались непревзойденными

Производительность среди двухсокетных серверов — пятнадцать мировых рекордов

Сервер Lenovo ThinkSystem SR650 удерживает 15 мировых рекордов производительности по результатам модуля Antuco тестирования STAC-M3.

О данном тестировании. Тестирование STAC-M3 — отраслевой стандарт для оценки эффективности решений, обеспечивающих высокоскоростной анализ временных рядов данных. Данное тестирование оценивает работу сервера в сложных ситуациях, например, при анализе временных рядов данных, симуляции рисков и обработке данных, поступающих с очень большой скоростью. Основной параметр — это время отклика. В частности, тесты STAC оценивают скорость анализа временных рядов данных, оперативно поступающих с рынка. Результаты данного тестирования используют крупные международные банки, брокерские дома, валютные биржи, хедж-фонды, компании, торгующие ценными бумагами на собственные средства, и другие участники рынка.

Почему это важно? Если вы обрабатываете финансовые данные на высокой скорости или работаете с ценными бумагами, высокие показатели сервера в этом тестировании означают, что данная модель будет эффективна при проведении высокоскоростного анализа и выполнении финансовых операций.

отчет о производительности четырехсокетных серверов по результатам тестирования STAC-M3 Прочтите новый

Виртуализация инфраструктуры — восемь рекордов

Серверы Lenovo ThinkSystem SR950 и SR650 — обладатели восьми мировых рекордов в области виртуализации инфраструктуры.

SPECvirt_sc2013

Результаты серверов Lenovo:

Производительность среди восьмисокетных серверов — три мировых рекорда

Сервер Lenovo ThinkSystem SR950 установил мировые рекорды в области производительности, производительности за единицу мощности и производительности сервера за единицу мощности среди восьмисокетных серверов по данным тестирования SPECvirt_sc2013.

Производительность среди четырехсокетных серверов — два мировых рекорда

Сервер Lenovo ThinkSystem SR950 установил мировые рекорды в области производительности за единицу мощности и производительности сервера за единицу мощности среди четырехсокетных серверов по данным тестирования SPECvirt_sc2013.

Производительность среди двухсокетных серверов — три мировых рекорда

Сервер Lenovo ThinkSystem SR650 установил мировые рекорды в области производительности, производительности за единицу мощности и производительности сервера за единицу мощности среди двухсокетных серверов по данным тестирования SPECvirt_sc2013.

О данном тестировании. Тестирование SPECvirt_sc2013 измеряет комплексную производительность всех компонентов системы, включая аппаратное обеспечение, платформу виртуализации, виртуализированную гостевую ОС и прикладное программное обеспечение. SPECvirt_sc2013 — тестирование второго поколения, созданное SPEC VIRT для оценки производительности виртуализации консолидированных серверов ЦОД, в том числе при нагрузке, соответствующей крупной компании.

Почему это важно? Если вы используете виртуализацию на нескольких серверах, высокие показатели сервера в этом тестировании означают, что данная модель будет наиболее эффективна при работе в виртуализованной ресурсоемкой среде.

отчет о производительности восьмисокетных серверов по результатам тестирования SPECvirt Прочтите новый

отчет о производительности четырехсокетных серверов по результатам тестирования SPECvirt Прочтите новый

отчет о производительности двухсокетных серверов по результатам тестирования SPECvirt Прочтите новый

Серверные приложения на Java — 19 рекордов

Серверы Lenovo ThinkSystem SR650 and SR950 установили 19 мировых рекордов в области серверных приложений на Java в рамках тестирования SPECjbb.

SPECjbb 2015

Результаты серверов Lenovo:

Производительность среди восьмисокетных серверов — четыре мировых рекорда

Сервер Lenovo ThinkSystem SR950 удерживает четыре мировых рекорда среди восьмисокетных серверов по результатам тестирований SPECjbb2015-MultiJVM и SPECjbb2015-Distributed.

Производительность среди четырехсокетных серверов — пять мировых рекордов

Сервер Lenovo ThinkSystem SR950 удерживает пять мировых рекордов среди четырехсокетных серверов по результатам тестирований SPECjbb2015-MultiJVM и SPECjbb2015-Distributed.

Производительность среди двухсокетных серверов — четыре мировых рекорда

Сервер Lenovo ThinkSystem SR650 удерживает четыре мировых рекорда среди двухсокетных серверов по результатам тестирований SPECjbb2015-MultiJVM и SPECjbb2015-Distributed.

Производительность среди односокетных серверов — шесть мировых рекордов

Сервер Lenovo ThinkSystem SR650 удерживает шесть мировых рекордов среди односокетных серверов по результатам тестирований SPECjbb2015-MultiJVM и SPECjbb2015-Distributed.

О данном тестировании. Тестирование SPECjbb2015 было разработано с нуля для измерения производительности на основе новейших функций приложений на Java. Оно нацелено на всех потребителей, интересующихся производительностью серверов на Java, разработчиков аппаратного обеспечения, разработчиков приложений на Java, исследователей и ученых.

Почему это важно? Если вы заинтересованы в высокой производительности серверов на Java, высокие показатели сервера в этом тестировании означают, что данная модель позволит добиться лучших показателей времени отклика и скорости обработки запросов в приложениях на Java.

отчет о производительности восьмисокетных серверов по результатам тестирования SPECjbb 2015 Прочтите новый

отчет о производительности четырехсокетных серверов по результатам тестирования SPECjbb 2015 Прочтите новый

отчет о производительности двухсокетных серверов по результатам тестирования SPECjbb 2015 Прочтите новый

отчет о производительности односокетных серверов по результатам тестирования SPECjbb 2015 Прочтите новый

Общие вычисления — 16 рекордов

Серверы Lenovo ThinkSystem поставили 16 новых мировых рекордов в области общих вычислений.

SPEC CPU2006 и CPU2017

Результаты серверов Lenovo:

Производительность среди восьмисокетных серверов — пять мировых рекордов (3 по данным SPEC CPU2017 и 2 по данным SPEC CPU2006)

Сервер ThinkSystem SR950 удерживает пять мировых рекордов производительности при использовании приложений, требующих большого количества вычислений, среди восьмисокетных серверов по результатам тестирований SPEC CPU. Среди них SPECspeed2017_int_base, SPECspeed2017_fp_base, SPECrate2017_fp_base, SPECint_base _2006 и SPECfp_base2006.

Производительность среди четырехсокетных серверов — два мировых рекорда (по данным SPEC CPU2017)

Сервер ThinkSystem SR950 установил два мировых рекорда производительности при использовании приложений, требующих большого количества вычислений, среди четырехсокетных серверов по результатам тестирования SPEC CPU2017. Среди них SPECint_rate_base2017 и SPECfp_rate_base2017.

Производительность среди двухсокетных серверов — мировой рекорд (по данным SPEC CPU2017)

Сервер ThinkSystem SR630 установил мировой рекорд производительности при использовании приложений, требующих большого количества вычислений, среди двухсокетных серверов по результатам тестирования SPEC CPU2017 — SPECspeed2017_fp_base.

Производительность среди односокетных серверов — четыре мировых рекорда (3 по данным SPEC CPU2017 и 1 по данным SPEC CPU2006)

Серверы ThinkSystem SR650 и SR630 установили четыре мировых рекорда производительности при использовании приложений, требующих большого количества вычислений, среди односокетных серверов по результатам тестирования SPEC CPU2017. Среди них SPECrate2017_int_base, SPECint_rate_base2006, SPECspeed2017_int_base и SPECspeed2017_fp_base.

О данных тестированиях

SPEC CPU 2017 включает разработанные SPEC новейшие модули измерения и сравнения производительности при большом количестве вычислений, уделяющие особое внимание тестированию процессора системы, подсистемы памяти и компилятора. Используемая нагрузка соответствует стандартам отрасли. CPU2017 включает 43 тестирования, сгруппированные в четыре модуля. Эти модули были созданы, чтобы сравнить между собой наибольшее число продуктов аппаратного обеспечения по производительности при большом количестве вычислений. Используемая нагрузка была разработана на основе данных использования реальных систем.

Модуль тестирования SPEC CPU 2006 был разработан на основе стандартных нагрузок реальных систем того времени. В нем также уделяется особое внимание тестированию процессора системы, подсистемы памяти и компилятора. Модуль позволяет сравнить между собой производительность наибольшего числа продуктов аппаратного обеспечения в условиях высокой вычислительной нагрузки. SPECfp — часть SPECcpu, мера совершения операций с плавающей запятой, ориентированная на исключительно научную нагрузку. SPECint — часть SPECcpu, мера совершения операций с целыми числами, ориентированная на вычисления, основанные на целых числах.

Почему это важно? Если вы работаете с высокими вычислительными нагрузками, лидирующие показатели сервера в этом тестировании означают, что данная модель наиболее эффективна по показателям скорости выполнения задач и количества операций в единицу времени (скорость обработки запросов).

отчет о производительности восьмисокетных серверов по результатам тестирования SPECcpu 2017 Прочтите новый

отчет о производительности восьмисокетных серверов по результатам тестирования SPECcpu 2006 Прочтите новый

отчет о производительности четырехсокетных серверов по результатам тестирования SPECcpu 2017 Прочтите новый

отчет о производительности двухсокетных серверов по результатам тестирования SPECcpu 2017 Прочтите новый

отчет о производительности односокетных серверов по результатам тестирования SR630 SPECcpu 2017 Прочтите новый

отчет о производительности односокетных серверов по результатам тестирования SR650 SPECcpu 2017 Прочтите новый

отчет о производительности односокетных серверов по результатам тестирования SPECcpu 2006 Прочтите новый

SPEC Power

Результаты серверов Lenovo:

Производительность среди односокетных серверов — мировой рекорд

Сервер Lenovo ThinkSystem SR650 поставил мировой рекорд по результатам тестирования SPEC Power.

Производительность среди четырехсокетных серверов — мировой рекорд

Сервер Lenovo ThinkSystem SR850 поставил мировой рекорд по результатам тестирования SPEC Power.

Производительность среди двухсокетных серверов (4 узла) — мировой рекорд

Система с четырьмя вычислительными узлами Lenovo ThinkSystem SD530 удерживает мировой рекорд по результатам тестирования SPEC Power.

Производительность среди двухсокетных серверов (14 узлов) — мировой рекорд

Система с 14 вычислительными узлами Lenovo ThinkSystem SD550 поставила мировой рекорд по результатам тестирования SPEC Power.

О данном тестировании. Модуль тестирования SPECpower_ssj 2008 измеряет мощность и производительность серверного оборудования. С его помощью можно сравнить мощность и производительность различных серверов. Результатами тестирования также можно руководствоваться при повышении эффективности серверов.

Почему это важно? Компании, работающие в сфере ИТ, производители компьютеров и государственные организации проявляют все большую озадаченность из-за уровня энергопотребления используемых серверов. Данное тестирование позволяет измерить мощность серверов (через потребляемый переменный ток) и сопоставить ее с динамикой производительности. Результаты данного тестирования позволяют руководителям отделов ИТ использовать мощность как один из критериев выбора серверов для наибольшей эффективности ЦОД.

отчет о производительности односокетных серверов по результатам тестирования SPEC Power Прочтите новый

отчет о производительности четырехсокетных серверов по результатам тестирования SPEC Power Прочтите новый

отчет о производительности двухсокетных серверов с 14 вычислительными узлами по результатам тестирования SPEC Power Прочтите новый

отчет о производительности двухсокетных серверов с четырьмя вычислительными узлами по результатам тестирования SPEC Power Прочтите

Технические вычисления — 3 рекорда

Серверы Lenovo ThinkSystem поставили три новых мировых рекорда в области технических вычислений.

SPECompG 2012

Результат серверов Lenovo:

Производительность среди четырехсокетных серверов — мировой рекорд

Сервер Lenovo ThinkSystem SR950 поставил мировой рекорд по результатам тестирования SPEC OMP2012.

О данном тестировании. Тестирование SPECompG 2012 создано для измерения производительности серверов с помощью приложений, основанных на стандарте OpenMP 3.1 для параллельных вычислений с общей памятью. В тестирование входят 14 научных и инженерных приложений, охватывающих сферы от вычислительной гидродинамики до молекулярного моделирования и обработки изображений.

Почему это важно? Если вы используете научные или инженерные приложения, высокие показатели сервера в этом тестировании означают, что данная модель будет успешно справляться с вашей нагрузкой.

отчет о производительности по результатам тестирования SPECompG Прочтите новый

SPECmpiM

Результат серверов Lenovo:

Производительность среди двухсокетных серверов — два мировых рекорда

Сервер Lenovo ThinkSystem SR650 удерживает два мировых рекорда по результатам тестирования SPECmpiM. Один из рекордов был поставлен при использовании одного узла SR650, второй — при использовании двух узлов.

О данном тестировании. Тестирование SPECmpiM 2007 используется для оценки производительности в условиях высоких вычислительных нагрузок, связанных с выполнением операций с плавающей запятой, в рамках параллельного приложения MPI среди разнообразного кластерного аппаратного обеспечения и симметричных многопроцессорных систем (SMP). Данный модуль имеет наибольший охват и дает наиболее объективную оценку высокопроизводительных компьютерных систем, позволяя сравнить их с другими ведущими решениями.

Почему это важно? Если вы работаете с техническими нагрузками, где используется большое количество вычислений, высокие показатели сервера в этом тестировании означают, что в данной модели процессоры, библиотека интерфейса передачи сообщений, коммутация соединений, архитектура памяти, компиляторы и файловая система имеют наиболее высокую производительность.

отчет о производительности по результатам тестирования SPECmpiM Прочтите новый

Материалы для дальнейшего чтения

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Об авторе

Рэндалл Ландин — менеджер по критически важным продуктам в группе Lenovo Data Center Group. Он отвечает за разработку и использование четырехсокетных и восьмисокетных серверов Lenovo. Рэндалл также написал множество публикаций о важнейших аспектах деятельности компании на сайте Lenovo Press.

Упоминаемые семейства продуктов

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