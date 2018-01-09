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Google объединит Android Pay и Google Wallet

09.01.2018 22:39 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Google приняла решение объеденить платежные сервисы Android Pay и Google Wallet под единым универсальным брендом Google Pay, который призван облегчить платежи и устранить замешательство пользователей в целом.

Google объединит Android Pay и Google Wallet

Google Pay позволит расплачиваться, используя информацию, сохраненную пользователем в Google Account. Сам сервис уже доступен в Airbnb, Dice, Fandango, HungryHouse, Instacart и некоторых других приложениях, а заработать в онлайн-магазинах и рознице должен в ближайшие недели.

Напомним, Google Wallet был представлен в 2011 году, а Android Pay начал работать в 2015 году

 
 
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Компания Google приняла решение объеденить платежные сервисы Android Pay и Google Wallet под единым универсальным...

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