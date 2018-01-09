PlayerUnknown’s Battlegrounds стала самой продаваемой РС-игрой за всю историю

Источники сообщают, что сетевой шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds стал самой продаваемой игрой на РС за всю историю платформы.





Согласно данным сервиса SteamSpy, РС-версию проекта купили около 27,8 млн человек. Напомним, предыдущим лидером являлся небезизвестный Minecraft, который на данный момент имеет 27,6 млн проданных копий, и при этом его темпы продаж уже давно намного ниже, чем нынешние у PUBG.

Полная версия PlayerUnknown's Battlegrounds стала доступна 21 декабря 2017 года на PC и Xbox One, но игра снискала основную популярность с версией, открытой в раннем доступе.