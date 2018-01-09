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PlayerUnknown’s Battlegrounds стала самой продаваемой РС-игрой за всю историю

09.01.2018 21:15 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Источники сообщают, что сетевой шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds стал самой продаваемой игрой на РС за всю историю платформы.

PlayerUnknown’s Battlegrounds стала самой продаваемой РС-игрой за всю историю

Согласно данным сервиса SteamSpy, РС-версию проекта купили около 27,8 млн человек. Напомним, предыдущим лидером являлся небезизвестный Minecraft, который на данный момент имеет 27,6 млн проданных копий, и при этом его темпы продаж уже давно намного ниже, чем нынешние у PUBG.

Полная версия PlayerUnknown's Battlegrounds стала доступна 21 декабря 2017 года на PC и Xbox One, но игра снискала основную популярность с версией, открытой в раннем доступе.

 
 
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Источники сообщают, что сетевой шутер PlayerUnknown’s Battlegrounds стал самой продаваемой игрой на РС за всю...

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