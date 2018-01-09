Обманщики обещают пополнить баланс МТС или velcom за подписку

В начале января в Instagram появилась целая сеть поддельных аккаунтов белорусских мобильных операторов. В описании каждого говорится, будто они готовы пополнить баланс тем, кто выполнит некоторые условия. Не стоит этому верить — мобильные операторы таких «акций» не проводят, сообщает 42.TUT.BY .

Названия аккаунтов маскируются под официальные страницы компаний в соцсетях. Среди условий розыгрыша — выложить скриншот аккаунта в «Истории» и прислать номер телефона в личные сообщения. В качестве награды пользователям обещают пополнить счет на 1, 3, 5 или 10 рублей либо начислить бонус в минутах или мегабайтах.





На момент публикации в соцсети был как минимум один фальшивый аккаунт velcom, больше десяти — у МТС и life:). У самой крупной поддельной страницы набралось почти четыре тысячи подписчиков.

Причастность к розыгрышам опровергли все три мобильных оператора — МТС, velcom и life:). Наверняка неизвестно, кто именно стоит за этими «акциями». Возможно, их создатели собирают базы мобильных номеров белорусов или раскручивают аккаунты для последующей продажи.