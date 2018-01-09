Самые интересные новинки бытовой техники на CES 2018

Хотя бытовая техника и не главный «конек» проходящей в Лас-Вегасе выставки CES 2018, крупные производители привезли сюда свои новинки, пусть и не в большом количестве. В этом материале мы собрали самые интересные из них.

Очень быстрая стиральная машина

Компания Samsung представила свою новую стиральную машину WW6850N. Ее главная «фишка» — это технология QuickDrive, позволяющая стирать до 35% быстрее существующих топовых машин производителя.





Машина оснащена большим основным барабаном и задней пластиной, которые движутся независимо друг от друга. Это создает динамическое действие, которое перемещает одежду в четырех направлениях — вверх, вниз, назад и вперед, этим самым ускоряя процесс очистки.

Кроме того, новая стиралка входит в экосистему «умных» гаджетов Samsung Smart Things. Это значит, что ей можно, например, удаленно управлять со смартфона.

Холодильник с мощными динамиками и голосовым помощником

Еще одной новинкой бытовой техники Samsung стала линейка «умных» холодильников Family Hub 2018 года.



Фото: CNET

Не будем останавливаться на основной функции устройства, с которой он явно справляется без вопросов, а перейдет сразу к «обвесам».

Во-первых, холодильник может выступать в качестве главного пульта управления всех умных устройств в доме, подключаясь к термостатам, лампочкам, домашним видеокамерам и другим гаджетам в системе SmartThings. Таким образом, прямо с холодильника можно посмотреть, кто звонит вам в дверь или приглушить свет в комнате.

Для этого используется большой сенсорный экран на дверце устройства. Здесь же можно оставить записку родным или посмотреть, что сейчас находится внутри устройства, не открывая его (внутри находится камера).

В холодильник встроен голосовой помощник Bixby, распознающий голоса всех членов семьи и, соответственно, выдавая персонализированные ответы (например, исходя из расписания в вашем смартфоне).

Кроме того, в холодильник встроены довольно мощные динамики AKG. В Samsung обещают хорошие басы и «богатые средние частоты». Можно слушать музыку, как из приложений на самом холодильнике, так и используя стриминг со смартфона.

«Отсканируй и приготовь»

Компания Whirlpool также представила на выставке несколько новинок. Одна из самых интересных — микроволновая печь с технологией Scan-to-Cook.





С помощью приложения на смартфоне/планшете вы сканируете штрих-код на замороженном продукте, и данные о нем идут в микроволновку. Печь в свою очередь использует наилучший режим для приготовления именно этого блюда.

Кроме того, вы сами можете выбрать нравящийся вам рецепт приготовления того или иного продукта и отправить его на микроволновку. Также с помощью смартфона можно удаленно запускать устройство.

Холодильник с «прозрачной» сенсорной дверцей

Новый «умный» холодильник LG InstaView ThinQ получил 29-дюймовый сенсорный дисплей, который становится прозрачным, как только вы дважды постучите по нему. На самом деле, конечно же, не прозрачным. Просто в этот момент он начинает транслировать на экран изображение с камеры, расположенной с другой стороны дверцы, — отсюда и такой эффект.



Фото: mashable

Это нужно не только для того, чтобы вы тратили меньше усилий, но и для сохранения холода, а значит и меньшего расхода электроэнергии. Кроме того, камера используется для удаленного просмотра находящихся в холодильнике продуктов. Например, заходя в магазин, вы знаете, есть ли дома молоко или сметана.

Устройство работает под управлением webOS и поддерживает голосовой помощник Amazon Alexa. Последний позволяет добавлять виртуальные стикеры на продукты для отслеживания их срока годности.

Как и топовые холодильники Samsung, новинки LG «общаются» внутри своей «умной» экосистемы ThinQ. Например, холодильник может отправить наилучший рецепт для продуктов, которые вы достали, на микроволновку с поддержкой ThinQ. Или предупредить посудомоечную машину о том, что вы будете есть — для выбора наилучшего режима мойки.

Вот такое оно, наше светлое будущее.