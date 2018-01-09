ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Японский космонавт признался, что соврал о росте в космосе

10.01.2018 09:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Японский астронавт Норисигэ Канаи вчера рассказал, что вырос на 9 см за три недели пребывания на Международной космической станции (МКС). Позже выяснилось: эту информацию нельзя назвать точной.

Японский космонавт признался, что соврал о росте в космосе
Изображение: Kyodo

По словам астронавта, после возвращения на Землю его рост равнялся 182 сантиметрам — это на 2 сантиметра больше, до полета. Прошлое свое сообщение он объяснил «ошибкой в измерениях». «Мне очень жаль, что получилась фальшивая новость», — написал Канаи.

Напомним, рост астронавтов может увеличиваться на 1−2 см из-за отсутствия гравитации в космосе. Случаев, когда человек вырастал на 9 сантиметров с полетом на орбиту, пока зафиксировано не было.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 126
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Японский астронавт Норисигэ Канаи вчера рассказал, что вырос на 9 см за три недели пребывания на Международной космической станции (МКС). Позже выяснилось: эту...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Самые интересные новинки бытовой техники на CES 2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика