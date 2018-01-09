Японский космонавт признался, что соврал о росте в космосе

Японский астронавт Норисигэ Канаи вчера рассказал , что вырос на 9 см за три недели пребывания на Международной космической станции (МКС). Позже выяснилось : эту информацию нельзя назвать точной.



Изображение: Kyodo

По словам астронавта, после возвращения на Землю его рост равнялся 182 сантиметрам — это на 2 сантиметра больше, до полета. Прошлое свое сообщение он объяснил «ошибкой в измерениях». «Мне очень жаль, что получилась фальшивая новость», — написал Канаи.

Напомним, рост астронавтов может увеличиваться на 1−2 см из-за отсутствия гравитации в космосе. Случаев, когда человек вырастал на 9 сантиметров с полетом на орбиту, пока зафиксировано не было.