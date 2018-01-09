Возвращение классики: представлен Ultra Game Boy, который стоит менее 100 долларов

Успех Nintendo с выпуском классических 8-битных адаптированных приставок NES и SNES Classic Edition побудил производителя периферийных устройств Hyperkin выпустить обновленный Game Boy. Из-за большого количества нововведений предварительно гаджет назвали Ultra Game Boy .





Новая портативная консоль получила алюминиевый корпус (взамен пластика в оригинальной версии), новый дисплей с настраиваемой (и отключаемой) подсветкой и цветом, батарею на 6 часов автономной работы, USB-C для ее зарядки, а также стереодинамики.

К сожалению, встроенных игр в новинке не будет — и вам придется поискать старые-добрые картриджи.





Ожидается, что обновленный Game Boy поступит в продажу летом, а его цена не превысит 100 долларов.