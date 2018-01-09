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Возвращение классики: представлен Ultra Game Boy, который стоит менее 100 долларов
10.01.2018 10:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Успех Nintendo с выпуском классических 8-битных адаптированных приставок NES и
Новая портативная консоль получила алюминиевый корпус (взамен пластика в оригинальной версии), новый дисплей с настраиваемой (и отключаемой) подсветкой и цветом, батарею на 6 часов автономной работы, USB-C для ее зарядки, а также стереодинамики.
К сожалению, встроенных игр в новинке не будет — и вам придется поискать старые-добрые картриджи.
Ожидается, что обновленный Game Boy поступит в продажу летом, а его цена не превысит 100 долларов.
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Успех Nintendo с выпуском классических 8-битных адаптированных приставок NES и SNES Classic Edition побудил производителя периферийных устройств Hyperkin выпустить обновленный Game...
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