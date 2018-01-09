Редкий случай: признанный мертвым испанец очнулся перед вскрытием

Гонсало Монтойя Хименес проснулся в больничном морге после того, как его смерть констатировали три специалиста. Об этом пишет BBC со ссылкой на местные издания.



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29-летнего заключенного одной из тюрем Испании нашли без сознания в его камере. Его осмотрели два опытных тюремных врача, а затем специалист из судебной комиссии. У Хименеса не было пульса, и все три специалиста подписались под заключением о смерти.

Предполагаемый труп упаковали и отвезли Институт юридической медицины в Овьедо, чтобы установить причину смерти. Парамедики разметили тело молодого человека для вскрытия, однако услышали храп. После мужчина пришел в сознание.

Теперь родственники Хименеса требуют юридического разбирательства. Они рассказали, раньше у молодого человека случались эпилептические припадки. Ему назначили лекарство от болезни, однако неизвестно, принимал ли он его в тюрьме.

Специалисты полагают, что у Хименеса была каталепсия — состояние, в котором жизненные процессы замедляются до такой степени, что становятся почти незаметны. Это еще предстоит подтвердить специалистам.