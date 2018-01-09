Российский боевой корабль получил повреждения в неизвестной аварии

Большой десантный корабль проекта 775 «Ямал» сфотографировали со следами аварии по левому борту. Снимки опубликовал Артем Балабин, консультант Центра военно-политических исследований МГИМО.



Фото: Артем Балабин / «Мы несём Андреевский флаг» / vk.com

Фотографии были сделаны в начале января. На снимках видно, что вмятины прикрыты щитами. Возможно, так военные маскируют полученные повреждения.

Еще 20 декабря 2017 года, в ходе совместных учений с БДК «Орск», когда оба корабля выполняли артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям, сообщений о повреждениях «Ямала» не было.



Фото: Артем Балабин / «Мы несём Андреевский флаг» / vk.com



Фото: Артем Балабин / «Мы несём Андреевский флаг» / vk.com



Фото: Артем Балабин / «Мы несём Андреевский флаг» / vk.com

«Ямал» является частью так называемого Сирийского экспресса. Такое название получили регулярные походы российских десантных кораблей в Сирию через Средиземное море, начавшиеся в 2014 г.

БДК «Ямал» приписан к черноморскому флоту. Корабль может перевозить 10 средних танков и 340 человек. Размеры грузового отсека 55×6,5×4,5 м + 40×4,5×4,5 м, масса груза — до 480 тонн. Десант размещается в нескольких кубриках и офицерских 4-местных каютах.

Для обстрела береговых укреплений и уничтожения живой силы противника десантные корабли проекта 775 используют две РСЗО А-215 «Град-М» калибра 122-мм, способные вести огонь на дальность 21 км.