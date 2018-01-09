В Лас-Вегасе показали роботов-сприптизерш

На выставке CES-2018 в Лас-Вегасе представляют много всего технологичного — гигантские телевизоры , крошечные флешки и даже аппарат для складывания одежды . Развлечения для гостей выставки тоже специфические — к примеру, в одном из клубов во время выставки танцуют «роботы-стриптизерши».



Фото: Taylor Lorenz / The Daily Beast

В клубе Sapphire на шестах выступают две «близняшки» под названиями R2DoubleD и TripleCPU. Это белые роботы с камерами наблюдения вместо голов, сделанные из частей манекенов. Их привезли в клуб Sapphire из Лондона.

Роботы изображают классические танцы на шесте, но не раздеваются. Чаевые можно класть в специальные ведерки с надписями «коплю на MIT» и «нужны деньги на батареи».

Управляющий клуба рассказал, что клуб привез роботов для привлечения новой аудитории — в том числе женской. «Демографический состав участников выставки меняется и просто горячих девушек уже недостаточно, чтобы заманить толпу в клуб», — сказал он. Правда, это не сработало — 80% посетителей клуба были мужчинами.