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Telegram выпустит собственную криптовалюту
10.01.2018 10:19 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту и выйти на криптобиржу. По данным TechСrunch, ICO может состояться уже в марте. В рамках предпродажи токенов компания намерена привлечь $500 миллионов в реальной валюте, которые нужны на развитие сети, закупку оборудования и развитие технологий.
Следующим шагом станет интеграция блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с мессенджером Telegram, в котором появится собственный криптокошелек для монет Gram.
Создатели мессенджера считают, что TON сможет составить конкуренцию платежным системам вроде Visa и Mastercard, а также станет самым распространенным криптокошельком в мире.
Для консервативных пользователей будет предложена возможность переводить друг другу и обычные деньги, которая появится в четвертом квартале 2018 года.
Напомним, что криптовалютный рынок до сих пор не отрегулирован. В частности, во многих странах идут споры о том, стоит ли приравнивать токены к ценным бумагам и применять к ним соответствующее законодательство.
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Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту и выйти на криптобиржу. По данным TechСrunch, ICO может...
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