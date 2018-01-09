Telegram выпустит собственную криптовалюту

Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту и выйти на криптобиржу. По данным TechСrunch, ICO может состояться уже в марте. В рамках предпродажи токенов компания намерена привлечь $500 миллионов в реальной валюте, которые нужны на развитие сети, закупку оборудования и развитие технологий.

Следующим шагом станет интеграция блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с мессенджером Telegram, в котором появится собственный криптокошелек для монет Gram.

Создатели мессенджера считают, что TON сможет составить конкуренцию платежным системам вроде Visa и Mastercard, а также станет самым распространенным криптокошельком в мире.





Для консервативных пользователей будет предложена возможность переводить друг другу и обычные деньги, которая появится в четвертом квартале 2018 года.

Напомним, что криптовалютный рынок до сих пор не отрегулирован. В частности, во многих странах идут споры о том, стоит ли приравнивать токены к ценным бумагам и применять к ним соответствующее законодательство.