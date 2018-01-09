ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

LG назвала самые популярные в Беларуси модели телевизоров

10.01.2018 15:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На выставке CES 2018 в Лас-Вегасе LG представила линейку новых телевизоров с искусственным интеллектом. И пока их цены и даты старта продаж еще не озвучены, мы попросили белорусское представительство компании рассказать 42.TUT.BY о самых популярных телевизорах LG в нашей стране на текущий момент.

Ниже — топ-5 предпочтений белорусов по состоянию на вторую половину прошлого года. Все эти модели можно купить уже сегодня.

LG 32LJ510U

LG назвала самые популярные в Беларуси модели телевизоров

Одна из самых популярных и при этом относительно недорогих моделей с экраном на 31,5 дюймов и разрешением в 1366 на 768 пикселей. Матрица — TFT IPS, индекс частоты обновления — 50 Гц. Угол обзора составляет 178 градусов. Акустическая система состоит из двух динамиков, каждый мощностью в 5 Вт.

Их доступных портов для подключения внешних устройств есть несколько HDMI и USB-разъемов, также присутствует выделенный Ethernet-порт. Системы «умного» телевидения или поддержки Wi-Fi в телевизоре не предусмотрено.

LG 32LJ600U

LG назвала самые популярные в Беларуси модели телевизоров

Еще один 32-дюймовый телевизор разрешением в 1366 на 768 точек и индексом частоты обновления в 50 Гц. От предыдущей рассмотренной нами модели этот аппарат отличается менее мощной акустикой (2×3 Вт).

Кроме того, в нем устанавливается фирменная Smart TV-система производителя webOS 3.5 с поддержкой Wi-Fi. Из доступных портов есть два HDMI-разъема, несколько USB-выходов и Ethernet-порт.

LG 43LH570V

LG назвала самые популярные в Беларуси модели телевизоров

Более крупный телевизор с экраном на 42,5 дюймов, IPS-матрицей и Full HD-разрешением (1920 на 1080 пикселей). Индекс частоты обновления — 50 Гц, угол обзора — 178 градусов. При этом время отклика составляет всего 6 миллисекунд (последний параметр особенно важен при подключении к телевизору игровых консолей).

Мощность аудиосистемы — 10 Вт (2×5 Вт). Присутствуют несколько HMDI-портов, USB и Ethernet-выходов. Телевизор также поддерживает Smart TV-систему webOS и поддерживает Wi-Fi и Bluetooth.

LG 43UJ634V

LG назвала самые популярные в Беларуси модели телевизоров

Особенностью этого устройства является высокое UHD-разрешение (3840 на 2160 пикселей) при диагонали IPS-экрана в 42,5 дюймов. В компании особенно выделяют режим, который автоматически масштабирует изображение до разрешения 4K.

Индекс частоты обновления — 60 Гц, угол обзора — 178 градусов. Кроме того, аппарат поддерживает стандарт HDR 10. Мощность звука с технологией симуляции семиканального звучания — 20 Вт (2×10 Вт).

Присутствует Smart TV-система webOS 3.5, три HMDI-порта, два USB-разъема, выход для Ethernet-кабеля, Wi-Fi и Bluetooth.

LG 49UJ634V

LG назвала самые популярные в Беларуси модели телевизоров

От предыдущей модели в нашей подборке этот телевизор отличается лишь увеличенной диагональю экрана в 48,5 дюймов. Остальные технические характеристики схожи — IPS-матрица, высокое 4K-разрешение (3840 на 2160 пикселей), а также поддержка HDR 10.

Мощность акустической подсистемы — 20 Вт, угол обзора — 178 градусов. На месте уже знакомая Smart TV-система webOS 3.5 и аналогичные 43-дюймовой модели порты для подключения внешних устройств.

 
 
Ссылка на источник 113
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выставке CES 2018 в Лас-Вегасе LG представила линейку новых телевизоров с искусственным интеллектом. И пока их цены и даты старта продаж еще не озвучены,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В Лас-Вегасе показали роботов-сприптизерш
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика