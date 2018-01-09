В Сирии найдены опасные мины с необычной маскировкой

Террористы в Сирии замаскировали самодельные взрывные устройства (СВУ) под обычные камни. Видео с саперами, обезвреживающими опасные «камни», было опубликовано в сети.

Смертельная находка была сделана в пригороде Эс-Сувайда. Начинка у таких замаскированных СВУ может быть совершенно различная: от противотанковых мин, до самодельных фугасов с дистанционным подрывом.



Фото: diana-mihailova.livejournal.com



Фото: diana-mihailova.livejournal.com

Такие взрывные устройства трудно обнаружить. Обычно их закладывают вдоль дорог диверсанты, которые охотятся на важных функционеров противника.