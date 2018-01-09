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В Сирии найдены опасные мины с необычной маскировкой
10.01.2018 15:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Террористы в Сирии замаскировали самодельные взрывные устройства (СВУ) под обычные камни.
Смертельная находка была сделана в пригороде Эс-Сувайда. Начинка у таких замаскированных СВУ может быть совершенно различная: от противотанковых мин, до самодельных фугасов с дистанционным подрывом.
Такие взрывные устройства трудно обнаружить. Обычно их закладывают вдоль дорог диверсанты, которые охотятся на важных функционеров противника.
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Террористы в Сирии замаскировали самодельные взрывные устройства (СВУ) под обычные камни. Видео с саперами, обезвреживающими опасные «камни», было опубликовано...
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