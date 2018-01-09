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Представлен Project Linda - док-станция, которая трансформирует смартфон Razer Phone в ноутбук

10.01.2018 12:06 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Razer продемонстрировала в рамках выставки CES 2018 разработку Project Linda - стыковочную станцию в виде ноутбука для анонсированного в ноябре прошлого года игрового смартфона Razer Phone.

Представлен Project Linda - док-станция, которая трансформирует смартфон Razer Phone в ноутбук

Устройство оснащается сенсорным дисплеем размером 13,3 дюйма с разрешением 2560 x 1440 пикселей и полноразмерной клавиатурой. В базовую конфигурацию входит накопитель объемом 200 ГБ, порты USB-A и USB-C, web-камера c захватом видео в 720p, встроенный микрофон и разъем для наушников. Также предусмотрено использование мыши.

Представлен Project Linda - док-станция, которая трансформирует смартфон Razer Phone в ноутбук

Подключенный к станции смартфон выполняет функции аппаратной платформы и тач-пада, кроме того аккумулятор Project Linda емкостью 53,6 Вт∙ч может служить для него источником быстрой зарядки.

Представлен Project Linda - док-станция, которая трансформирует смартфон Razer Phone в ноутбук

Концепт-изделие весит 1,25 кг, а его толщина равна 15 мм.

Дата поступления на рынок и цена серийной версии Project Linda пока неизвестны.

 
 
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Компания Razer продемонстрировала в рамках выставки CES 2018 разработку Project Linda - стыковочную станцию в...

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