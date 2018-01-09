Смартфон iPhone SE 2 получит стеклянную заднюю панель и функцию беспроводной зарядки

Различные источники, близкие к цепочке поставок, сообщают, что смартфон iPhone SE 2 получит стеклянную заднюю панель, которая, как известно, обеспечивает возможность беспроводной зарядки.





Смартфону iPhone SE 2 приписывают Retina IPS-дисплей диагональю от 4 до 4,2 дюйма с поддержкой True Tone. Аппаратной основой должнен выступить процессор Apple A10, 2 ГБ оперативной памяти и 32 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Фронтальная камера будет иметь разрешение 5 Мп, а основная - 12 Мп. Емкость аккумулятора составит 1700 мАч.

iPhone SE 2 могут анонсировать уже 1 февраля. Цена новинки составит около $400.