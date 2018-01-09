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Минчанка случайно потратила в роуминге 700 рублей - оператор вернул деньги

10.01.2018 17:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Психолог и педагог из Минска Кристина Вязовская по ошибке воспользовалась интернетом, пока была в роуминге в Греции, и задолжала оператору немалую сумму в 726 рублей.

Минчанка случайно потратила в роуминге 700 рублей - оператор вернул деньги
Фото: Reuters

В ноябре прошлого года девушка бежала марафон в Афинах и слушала музыку через приложение Spotify. «Я думала, что слушаю выкачанные альбомы с музыкой, а оказалось, что я не скачала их. За пару часов списалась эта сумма», — рассказала она.

В начале января Кристина обратилась в салон velcom с просьбой вернуть деньги. Она подробно описала ситуацию, в салоне составили заявление — и через несколько дней деньги вернули. «Я просто описала ситуацию, и все. Приходишь, пишешь заявление, говоришь правду — и вот».

Минчанка случайно потратила в роуминге 700 рублей - оператор вернул деньги
Изображение: Кристина Вязовская / facebook.com

Напомним, плата за мобильный интернет в роуминге может быть очень высокой. Расценки зависят от страны, тарифного плана и местного оператора-партнера. К примеру, в роуминге Греции один мегабайт мобильного трафика будет стоить для абонентов velcom от 5,3 до 6,19 рублей, МТС — от 5,9 до 27 рублей, life:) — от 2,64 до 52,62 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Психолог и педагог из Минска Кристина Вязовская по ошибке воспользовалась интернетом, пока была в роуминге в Греции, и задолжала оператору немалую сумму в 726...

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