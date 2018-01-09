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Pornhub рассказал о предпочтениях белорусов в 2017 году

10.01.2018 10:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Сайт для взрослых Pornhub подвел итоги 2017 года. Наших соотечественников перестали упоминать как «торопливых» зрителей, а самая популярная категория у белорусской аудитории ресурса снова сменилась.

Pornhub рассказал о предпочтениях белорусов в 2017 году
Фото: Reuters

Посетители сайта из Беларуси не попали в топ-20 стран с самым большим количеством зрителей. Женщины составили около 26% белорусской аудитории ресурса, это среднее значение для площадки.

Самая популярная категория среди белорусских зрителей — хентай (жанр японской анимации). В России и Украине наиболее посещаемый раздел — «анальный секс», пользователи ресурса из Литвы чаще всего интересовались категорией «лесбиянки», а латвийцы и поляки — актрисами старшего возраста.

Pornhub рассказал о предпочтениях белорусов в 2017 году

В 2015 и 2016 годах белорусские зрители попадали в десятку самых торопливых посетителей ресурса: продолжительность визита составляла сначала 7 минут и 1 секунду, а после — 7 минут 13 секунд.

Теперь же Беларусь вошла в топ стран, где продолжительность визитов выросла заметнее всего. В 2017 году зрители из нашей страны проводили в среднем 8 минут 51 секунду за изучением содержимого ресурса. Средний показатель по миру — 9 минут 59 секунд, наибольший — на Филиппинах — 13 минут 28 секунд.

Pornhub рассказал о предпочтениях белорусов в 2017 году

Среди мировых трендов аналитики отметили рост количества запросов «полицейский патруль», «Рик и Морти» и «спиннер», а также популярность видео для женской аудитории. Лидер посещаемости — категория «лесбиянки». В общей сложности сайт в 2017 году посетили 28,5 миллиарда раз.

 
 
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