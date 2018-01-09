Lenovo представила гибридный планшет MiiX 630 на базе Qualcomm Snapdragon с предустановленной Windows 10 Pro

Компания Lenovo к выставке CES 2018 в Лас-Вегасе подготовила анонс планшета MiiX 630. Устройство является представителем линейки Always Connected PC, которая включает ноутбуки и гибридные планшеты с ARM-архитектурой и полноценной операционной системой Windows 10.





MiiX 630 оснащается 12,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1280 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 835. Базовая комплектация предусматривает твердотельный накопитель объемом 256 ГБ и до 8 ГБ оперативной памяти. Работает планшет под операционной системой Windows 10 Pro.





Устройство имеет встроенную инфракрасную камеру, которая позволяет производить быструю аутентификацию с помощью Windows Hello. Поддерживаются стандарты связи 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1. Предусмотрен порт USB Type-C, слот для micro-SIM, а также для карточек SD.





Размеры новинки составляют 293 х 210 х 7 мм, толщина с клавиатурой — 15,6 мм, а вес — 1,37 кг.

Lenovo MiiX 630 поступит в продажу во втором квартале 2018 года по цене от $799.