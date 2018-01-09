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VR-гарнитуры на CES 2018: HTC Vive Pro, Lenovo Mirage Solo, а также совместная разработка Oculus и Xiaomi

10.01.2018 13:56 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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На проходящей сейчас в Лас-Вегасе выставке CES 2018 сразу несколько компаний, а именно HTC, Lenovo, Oculus и Xiaomi, представили свои решения для рынка гарнитур виртуальной реальности.

VR-гарнитуры на CES 2018: HTC Vive Pro, Lenovo Mirage Solo, а также совместная разработка Oculus и Xiaomi

Новое устройство от HTC является обновленной версией уже хорошо известного Vive, вследствие чего получило вполне логичное название Vive Pro. Гарнитура оснащается двумя OLED-дисплеями с возросшим по сравнению с предшественником сразу на 78% разрешением - 2880 x 1600 пикселей. Кроме того, если раньше наушники предлагались как отдельная покупка, то теперь предлагаются в качестве компонента самого шлема. Также имеется встроенный двойной микрофон и две фронтальные камеры против одной у текущего поколения Vive.

Гарнитура Vive Pro станет доступна в третьем квартале 2018 года. В дополнение можно будет приобрести беспроводной адаптер Vive Wireless Adaptor, поддерживающий технологию Intel WiGig.

VR-гарнитуры на CES 2018: HTC Vive Pro, Lenovo Mirage Solo, а также совместная разработка Oculus и Xiaomi

Шлем Lenovo Mirage Solo является первой VR-гарнитурой с поддержкой Google Worldsense - технологии отслеживания перемещений в виртуальном пространстве. Устройство работает на платформе Google Daydream и полностью автономно, потому как вся аппаратная составляющая для запуска приложений уже встроена в него.

Lenovo Mirage Solo оснащен дисплеями диагональю 5,5 дюйма разрешением 2560 х 1440 пикселей с углом обзора 110, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Предусмотрена возможность расширения с помощью карточек microSD. Аккумулятора емкостью 4000 мАч хватит на 7 часов активного использования. В наличии два встроенных микрофона, разъем 3,5 мм Jack для наушников и пульт дистанционного управления.

Гарнитура появится на рынке во втором квартале 2018 по цене около 400 долларов.

VR-гарнитуры на CES 2018: HTC Vive Pro, Lenovo Mirage Solo, а также совместная разработка Oculus и Xiaomi

Компании Xiaomi и Oculus совместно представили общий продукт под двумя названиями для разных регионов - Xiaomi Mi VR Standalone для рынка Китая и уже показанный компанией в октябре Oculus Go для всего остального мира.

Напомним, устройство получило два LCD-дисплея разрешением 2560 x 1440 пикселей, встроенные динамики и дополнительный 3,5-мм разъем для наушников. Oculus Go, так же как и упомянутый выше Lenovo Mirage Solo, полностью автономно и может работать без необходимости подключения к компьютеру или смартфону.

VR-гарнитуры на CES 2018: HTC Vive Pro, Lenovo Mirage Solo, а также совместная разработка Oculus и Xiaomi

Xiaomi Mi VR Standalone отличается от базового устройства лишь раскраской и тем, что предлагает доступ к магазину Mi VR Store с фильмами, видео в 360 градусов и эксклюзивными интерактивными играми.

Oculus Go поступит в продажу по рекомендованной цене $199 в начале 2018 года. Комплект поставки включает контроллер с тачпадом и спусковым триггером как у Gear VR.

 
 
Ссылка на источник 24
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На проходящей сейчас в Лас-Вегасе выставке CES 2018 сразу несколько компаний, а именно HTC, Lenovo, Oculus и Xiaomi,...

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