VR-гарнитуры на CES 2018: HTC Vive Pro, Lenovo Mirage Solo, а также совместная разработка Oculus и Xiaomi

На проходящей сейчас в Лас-Вегасе выставке CES 2018 сразу несколько компаний, а именно HTC, Lenovo, Oculus и Xiaomi, представили свои решения для рынка гарнитур виртуальной реальности.





Новое устройство от HTC является обновленной версией уже хорошо известного Vive, вследствие чего получило вполне логичное название Vive Pro. Гарнитура оснащается двумя OLED-дисплеями с возросшим по сравнению с предшественником сразу на 78% разрешением - 2880 x 1600 пикселей. Кроме того, если раньше наушники предлагались как отдельная покупка, то теперь предлагаются в качестве компонента самого шлема. Также имеется встроенный двойной микрофон и две фронтальные камеры против одной у текущего поколения Vive.

Гарнитура Vive Pro станет доступна в третьем квартале 2018 года. В дополнение можно будет приобрести беспроводной адаптер Vive Wireless Adaptor, поддерживающий технологию Intel WiGig.





Шлем Lenovo Mirage Solo является первой VR-гарнитурой с поддержкой Google Worldsense - технологии отслеживания перемещений в виртуальном пространстве. Устройство работает на платформе Google Daydream и полностью автономно, потому как вся аппаратная составляющая для запуска приложений уже встроена в него.

Lenovo Mirage Solo оснащен дисплеями диагональю 5,5 дюйма разрешением 2560 х 1440 пикселей с углом обзора 110, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Предусмотрена возможность расширения с помощью карточек microSD. Аккумулятора емкостью 4000 мАч хватит на 7 часов активного использования. В наличии два встроенных микрофона, разъем 3,5 мм Jack для наушников и пульт дистанционного управления.

Гарнитура появится на рынке во втором квартале 2018 по цене около 400 долларов.





Компании Xiaomi и Oculus совместно представили общий продукт под двумя названиями для разных регионов - Xiaomi Mi VR Standalone для рынка Китая и уже показанный компанией в октябре Oculus Go для всего остального мира.

Напомним, устройство получило два LCD-дисплея разрешением 2560 x 1440 пикселей, встроенные динамики и дополнительный 3,5-мм разъем для наушников. Oculus Go, так же как и упомянутый выше Lenovo Mirage Solo, полностью автономно и может работать без необходимости подключения к компьютеру или смартфону.





Xiaomi Mi VR Standalone отличается от базового устройства лишь раскраской и тем, что предлагает доступ к магазину Mi VR Store с фильмами, видео в 360 градусов и эксклюзивными интерактивными играми.

Oculus Go поступит в продажу по рекомендованной цене $199 в начале 2018 года. Комплект поставки включает контроллер с тачпадом и спусковым триггером как у Gear VR.