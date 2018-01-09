|
Найдена птица, которая поглощает свет
10.01.2018 18:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Новой Гвинее живут птицы, оперение которых поглощает до 99,95% солнечных лучей, которые на него попадают. Научная работа об этом опубликована в журнале
Необычное оперение принадлежит одному из видов семейства райских птиц (Paradisaeidae) — щитоносной райской птице.
«Обычные птичьи перья выглядят как фракталы: когда вы смотрите на них через микроскоп, каждая ветвь пера выглядит как крошечное плоское перо. Суперчерные же перья под микроскопом выглядят как миниатюрные коралловые рифы, бутылочные ершики или деревья с плотно сжатыми листьями», — пишет автор исследования Дакота МакКой из Гарвардского университета.
Крошечные зубчики действуют как микроскопические ловушки для света — лучи многократно отражаются от этих структур, при каждом отражении большая часть света поглощается. В итоге лучи почти не возвращаются к наблюдателю, а птица выглядит, как дыра в пространстве.
Ученые полагают, что такое оперение помогает самцам выглядеть более привлекательными для самок. Во время брачных игр самцы распускают свои перья так, чтобы самка увидела огромную черную плоскость. На таком темном фоне цветные пятна кажутся гораздо ярче. Так как самки выбирают самых заметных партнеров, по наследству передаются как гены ярких пятен, как и гены «супер-черного» фона.
Поглощение 99,95% солнечных лучей — это очень высокий показатель. В 2014 году исследователи компании Surrey Nanosystems
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Новой Гвинее живут птицы, оперение которых поглощает до 99,95% солнечных лучей, которые на него попадают. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии