Найдена птица, которая поглощает свет

В Новой Гвинее живут птицы, оперение которых поглощает до 99,95% солнечных лучей, которые на него попадают. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature Communications , кратко об этом рассказывает издание The Conversation .



Изображение: Natasha Baucas / flickr.com

Необычное оперение принадлежит одному из видов семейства райских птиц (Paradisaeidae) — щитоносной райской птице.

«Обычные птичьи перья выглядят как фракталы: когда вы смотрите на них через микроскоп, каждая ветвь пера выглядит как крошечное плоское перо. Суперчерные же перья под микроскопом выглядят как миниатюрные коралловые рифы, бутылочные ершики или деревья с плотно сжатыми листьями», — пишет автор исследования Дакота МакКой из Гарвардского университета.



Слева — обычные черные перья, справа — «суперчерные». Изображение: Dakota McCoy / theconversation.com

Крошечные зубчики действуют как микроскопические ловушки для света — лучи многократно отражаются от этих структур, при каждом отражении большая часть света поглощается. В итоге лучи почти не возвращаются к наблюдателю, а птица выглядит, как дыра в пространстве.

Ученые полагают, что такое оперение помогает самцам выглядеть более привлекательными для самок. Во время брачных игр самцы распускают свои перья так, чтобы самка увидела огромную черную плоскость. На таком темном фоне цветные пятна кажутся гораздо ярче. Так как самки выбирают самых заметных партнеров, по наследству передаются как гены ярких пятен, как и гены «супер-черного» фона.



Так выглядит самец щитоносной райской птицы во время брачных игр. Изображение: Ed Scholes / theconversation.com

Поглощение 99,95% солнечных лучей — это очень высокий показатель. В 2014 году исследователи компании Surrey Nanosystems создали «самый черный в мире» материал, который практически не отражает свет — для него показатель поглощения составляет 99,96%