Назван топ-10 достижений белорусской науки в 2017 году

Академия наук определила топ-10 результатов в области фундаментальных и прикладных исследований за 2017 год. В десятку попали исследования по материаловедению, биологии, лингвистике и истории.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Переносной суперкомпьютер

Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси

Коллектив ученых провел фундаментальные исследования и разработку малогабаритного мобильного суперкомпьютера для обработки больших массивов данных и решения задач высокоточного моделирования и проектирования.

Защита для микроэлектроники

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению

Авторский коллектив разработал и синтезировал композиционные и наноструктурные магнитные материалы, которые обеспечивают высокие функциональные СВЧ-характеристики и защиту изделий микроэлектроники от дестабилизирующих внешних воздействий.

Новые методы для атомной энергетики

Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны

Ученые создали методы и программы расчета оптических сечений атомных ядер с гарантированной точностью. Их применяют при решении научных и инженерных задач атомной энергетики.

Шаг в борьбе с туберкулезом

Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси

Коллектив ученых установил молекулярный механизм подавления иммунитета человека микобактериями Mycobacterium tuberculosis с целью создания противотуберкулезных препаратов нового поколения.

Индикатор устойчивости к окислительному стрессу

Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси

Авторский коллектив обнаружил новый универсальный индикатор антиоксидантного потенциала для диагностики устойчивости человека к окислительному стрессу.

Защита мозга при инсульте

Кандидат биологических наук, доцент Сергей Викторович Федорович, старший научный сотрудник Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси.

Ученый установил механизм нарушений синаптической передачи в нейронах у животных при гипоксии. Коррекция этих нарушений позволяет защитить мозг от повреждений при ишемическом инсульте.

Защита растений нового поколения

Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси

Коллектив авторов выявил и инактивировал гены регуляции биосинтеза антимикробных метаболитов у бактерий. Это позволяет существенно повысить продукцию целевых биологически активных соединений и создать средства защиты растений нового поколения.

«Суперудобрения»

Институт почвоведения и агрохимии

Ученые создали микробную композицию, которая сочетает свойства биоудобрения, регулятора роста и биофунгицида.

Полный лингвистический справочник белорусского языка

Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси и Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси

Авторский коллектив разработал методологию конвертирования электронной орфографической записи белорусских слов в фонетическую транскрипцию и создал первый полный белорусский лингвистический справочник.

Уникальные славянские поселения

Институт истории Национальной академии наук Беларуси

Ученые открыли в Полесье уникальные для мировой исторической науки славянские поселения, а также раскрыли процесс формирования и развития раннеславянской общности на территории Беларуси.