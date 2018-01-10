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Назван топ-10 достижений белорусской науки в 2017 году
11.01.2018 11:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Академия наук определила топ-10 результатов в области фундаментальных и прикладных исследований за 2017 год. В десятку попали исследования по материаловедению, биологии, лингвистике и истории.
Переносной суперкомпьютер
Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси
Коллектив ученых провел фундаментальные исследования и разработку малогабаритного мобильного суперкомпьютера для обработки больших массивов данных и решения задач высокоточного моделирования и проектирования.
Защита для микроэлектроники
Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению
Авторский коллектив разработал и синтезировал композиционные и наноструктурные магнитные материалы, которые обеспечивают высокие функциональные СВЧ-характеристики и защиту изделий микроэлектроники от дестабилизирующих внешних воздействий.
Новые методы для атомной энергетики
Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны
Ученые создали методы и программы расчета оптических сечений атомных ядер с гарантированной точностью. Их применяют при решении научных и инженерных задач атомной энергетики.
Шаг в борьбе с туберкулезом
Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси
Коллектив ученых установил молекулярный механизм подавления иммунитета человека микобактериями Mycobacterium tuberculosis с целью создания противотуберкулезных препаратов нового поколения.
Индикатор устойчивости к окислительному стрессу
Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси
Авторский коллектив обнаружил новый универсальный индикатор антиоксидантного потенциала для диагностики устойчивости человека к окислительному стрессу.
Защита мозга при инсульте
Кандидат биологических наук, доцент Сергей Викторович Федорович, старший научный сотрудник Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси.
Ученый установил механизм нарушений синаптической передачи в нейронах у животных при гипоксии. Коррекция этих нарушений позволяет защитить мозг от повреждений при ишемическом инсульте.
Защита растений нового поколения
Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси
Коллектив авторов выявил и инактивировал гены регуляции биосинтеза антимикробных метаболитов у бактерий. Это позволяет существенно повысить продукцию целевых биологически активных соединений и создать средства защиты растений нового поколения.
«Суперудобрения»
Институт почвоведения и агрохимии
Ученые создали микробную композицию, которая сочетает свойства биоудобрения, регулятора роста и биофунгицида.
Полный лингвистический справочник белорусского языка
Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси и Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси
Авторский коллектив разработал методологию конвертирования электронной орфографической записи белорусских слов в фонетическую транскрипцию и создал первый полный белорусский лингвистический справочник.
Уникальные славянские поселения
Институт истории Национальной академии наук Беларуси
Ученые открыли в Полесье уникальные для мировой исторической науки славянские поселения, а также раскрыли процесс формирования и развития раннеславянской общности на территории Беларуси.
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Академия наук определила топ-10 результатов в области фундаментальных и прикладных исследований за 2017 год. В десятку попали исследования по материаловедению,...
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