Лидера клана якудзы, который скрывался 14 лет, задержали из-за поста в Facebook

74-летнего Синехару Шираи задержали после 14 лет розыска. Подсказку полиции дал вирусный пост в Facebook с фотографией его татуировок. Об этом сообщает издание Coconuts Bangkok .



Изображение: coconuts.co

Шираи считается лидером клана Ямагути-гуми — самой известной преступной группировки в японской мафии якудза. Японские власти разыскивали его по подозрению в убийстве заместителя лидера конкурирующей группировки, которое произошло в 2003 году. Полиция знала, что с 2005 года Шираи скрывался в Таиланде и женился на местной жительнице. Однако точное место его нахождения установить не удавалось.

Поиск продвинулся после того, как кто-то сфотографировал Шираи в парке, пока тот играл в настольную игру. «Дядя, ты мой кумир. Когда я вырасту, буду ли я похож на тебя?» — подписал фотографию пользователь.





Скорее всего, автор поста восхищался многочисленными татуировками Шираи. Запись в Facebook стала вирусной — ей поделились более 14 тысяч раз. Однако на фото видно лицо Шираи и татуировки, которые свидетельствуют о его принадлежности к якудза.

Полиция задержала японца в провинции Лопбури в Таиланде, когда он покупал продукты. Теперь ему грозит разбирательство не только в связи с убийством, но также за незаконное пребывание на территории Таиланда.



Изображение: bangkokbiznews.com