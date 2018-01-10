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Лидера клана якудзы, который скрывался 14 лет, задержали из-за поста в Facebook
11.01.2018 11:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
74-летнего Синехару Шираи задержали после 14 лет розыска. Подсказку полиции дал вирусный пост в Facebook с фотографией его татуировок. Об этом сообщает издание
Шираи считается лидером клана Ямагути-гуми — самой известной преступной группировки в японской мафии якудза. Японские власти разыскивали его по подозрению в убийстве заместителя лидера конкурирующей группировки, которое произошло в 2003 году. Полиция знала, что с 2005 года Шираи скрывался в Таиланде и женился на местной жительнице. Однако точное место его нахождения установить не удавалось.
Поиск продвинулся после того, как кто-то сфотографировал Шираи в парке, пока тот играл в настольную игру. «Дядя, ты мой кумир. Когда я вырасту, буду ли я похож на тебя?» — подписал фотографию пользователь.
Скорее всего, автор поста восхищался многочисленными татуировками Шираи. Запись в Facebook стала вирусной — ей поделились более 14 тысяч раз. Однако на фото видно лицо Шираи и татуировки, которые свидетельствуют о его принадлежности к якудза.
Полиция задержала японца в провинции Лопбури в Таиланде, когда он покупал продукты. Теперь ему грозит разбирательство не только в связи с убийством, но также за незаконное пребывание на территории Таиланда.
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74-летнего Синехару Шираи задержали после 14 лет розыска. Подсказку полиции дал вирусный пост в Facebook с фотографией его татуировок. Об этом сообщает издание Coconuts...
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