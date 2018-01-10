ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Samsung рассказала, какие телевизоры выбирали белорусы в 2017 году

11.01.2018 13:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На выставке CES 2018 в Лас-Вегасе Samsung анонсировала 85-дюймовый телевизор с 8K-разрешением и 146-дюймовую модель с модульной конструкцией корпуса.

Когда и по какой цене новинки появятся в продаже пока не известно, а пока мы попросили Samsung рассказать о самых покупаемых белорусами моделях телевизоров в прошедшем 2017 году.

Samsung рассказала, какие телевизоры выбирали белорусы в 2017 году

Samsung UE50MU6100U

Samsung рассказала, какие телевизоры выбирали белорусы в 2017 году

Разрешение этого 50-дюймового телевизора составляет 3840 на 2160 пикселей (4K). Индекс частоты обновления — 100 Гц, угол обзора — 178 градусов. Есть поддержка технологии HDR 10. Мощность звуковой подсистемы — 20 Вт (2×10 Вт). Из плюсов также выделяется наличие «умного» телевидения на операционной системе Tizen.

Из доступных портов присутствует три HDMI версии 2.0, два USB, Ethernet, а также слот для CAM-модулей. Телевизор также поддерживает беспроводные подключения по Bluetooth и Wi-Fi.

Samsung UE43MU6100U

Samsung рассказала, какие телевизоры выбирали белорусы в 2017 году

Более миниатюрный в сравнении с предыдущей моделью телевизор. Диагональ его дисплея — 43 дюйма, разрешение — 3840 на 2160 пикселей.

Других различий в технических характеристиках практически нет. Индекс частоты обновления составляет 100 Гц, угол обзора — 178 градусов, присутствует поддержка технологии HDR 10 и Smart TV-системы Tizen. Мощность акустики — 20 Вт. Доступные порты аналогичны таковым в 50-дюймовой модели.

Samsung UE55MU6470U

Samsung рассказала, какие телевизоры выбирали белорусы в 2017 году

Диагональ дисплея этой модели составляет 55 дюймов. Разрешение — 4K (3840 на 2160 пикселей), матрица — VA, есть поддержка HDR 10. При этом рамки вокруг экрана получились достаточно тонкими.

Индекс частоты обновления составляет только 50 Гц. Угол обзора — 178 градусов, Smart TV — Tizen. Мощность звука — 20 Вт (2×10 Вт). Среди портов для подключения внешних устройств присутствует три HDMI, два USB, а также Ethernet-разъем. Есть поддержка Wi-Fi и Bluetooth.

Samsung UE32J4500AW

Samsung рассказала, какие телевизоры выбирали белорусы в 2017 году

Самая маленькая модель в сегодняшней подборке с экраном диагональю в 32 дюйма и разрешением в 1366 на 768 пикселей. Индекс частоты обновления — 50 Гц, мощность звуковой подсистемы — 10 Вт (2×5 ВТ).

Несмотря на относительно невысокую цену телевизор оснащается встроенной системой «умного» телевидения и умеет работать с другими устройствами по Wi-Fi. Из портов есть два HDMI-входа, USB, а также Ethernet, CI и SCART.

Samsung QE55Q7FAM

Samsung рассказала, какие телевизоры выбирали белорусы в 2017 году

Топовый телевизор производителя с экраном диагональю в 55 дюймов и продвинутой QLED-матрицей. Индекс частоты обновления — 200 Гц, разрешение — 4K (3840 на 2160 пикселей). Есть поддержка HDR 10 и фирменной системы Smart TV на базе операционной системы Tizen. Кроме того, мощность звуковой системы составляет 40 Вт (2×10 + 2×10 Вт).

Напомним: QLED — фирменные LED-панели Samsung с улучшенными характеристиками яркости, контрастности и цвета за счет набора новейших технологий — в частности, metal Quantum Dot. На данный момент — главный конкурент органических OLED-матриц, используемых в своих топовых устройствах компанией LG.

Из доступных портов есть четыре HDMI, три USB, RS-232, Ethernet-разъем. Телевизор также поддерживает подключения по Wi-Fi или Bluetooth и возможность запуска игр через облачный сервис без необходимости подключения консоли.

 
 
Ссылка на источник 109
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выставке CES 2018 в Лас-Вегасе Samsung анонсировала 85-дюймовый телевизор с 8K-разрешением и 146-дюймовую модель с модульной конструкцией корпуса.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Лидера клана якудзы, который скрывался 14 лет, задержали из-за поста в Facebook
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика