Samsung рассказала, какие телевизоры выбирали белорусы в 2017 году

На выставке CES 2018 в Лас-Вегасе Samsung анонсировала 85-дюймовый телевизор с 8K-разрешением и 146-дюймовую модель с модульной конструкцией корпуса.

Когда и по какой цене новинки появятся в продаже пока не известно, а пока мы попросили Samsung рассказать о самых покупаемых белорусами моделях телевизоров в прошедшем 2017 году.





Samsung UE50MU6100U





Разрешение этого 50-дюймового телевизора составляет 3840 на 2160 пикселей (4K). Индекс частоты обновления — 100 Гц, угол обзора — 178 градусов. Есть поддержка технологии HDR 10. Мощность звуковой подсистемы — 20 Вт (2×10 Вт). Из плюсов также выделяется наличие «умного» телевидения на операционной системе Tizen.

Из доступных портов присутствует три HDMI версии 2.0, два USB, Ethernet, а также слот для CAM-модулей. Телевизор также поддерживает беспроводные подключения по Bluetooth и Wi-Fi.

Samsung UE43MU6100U





Более миниатюрный в сравнении с предыдущей моделью телевизор. Диагональ его дисплея — 43 дюйма, разрешение — 3840 на 2160 пикселей.

Других различий в технических характеристиках практически нет. Индекс частоты обновления составляет 100 Гц, угол обзора — 178 градусов, присутствует поддержка технологии HDR 10 и Smart TV-системы Tizen. Мощность акустики — 20 Вт. Доступные порты аналогичны таковым в 50-дюймовой модели.

Samsung UE55MU6470U





Диагональ дисплея этой модели составляет 55 дюймов. Разрешение — 4K (3840 на 2160 пикселей), матрица — VA, есть поддержка HDR 10. При этом рамки вокруг экрана получились достаточно тонкими.

Индекс частоты обновления составляет только 50 Гц. Угол обзора — 178 градусов, Smart TV — Tizen. Мощность звука — 20 Вт (2×10 Вт). Среди портов для подключения внешних устройств присутствует три HDMI, два USB, а также Ethernet-разъем. Есть поддержка Wi-Fi и Bluetooth.

Samsung UE32J4500AW





Самая маленькая модель в сегодняшней подборке с экраном диагональю в 32 дюйма и разрешением в 1366 на 768 пикселей. Индекс частоты обновления — 50 Гц, мощность звуковой подсистемы — 10 Вт (2×5 ВТ).

Несмотря на относительно невысокую цену телевизор оснащается встроенной системой «умного» телевидения и умеет работать с другими устройствами по Wi-Fi. Из портов есть два HDMI-входа, USB, а также Ethernet, CI и SCART.

Samsung QE55Q7FAM





Топовый телевизор производителя с экраном диагональю в 55 дюймов и продвинутой QLED-матрицей. Индекс частоты обновления — 200 Гц, разрешение — 4K (3840 на 2160 пикселей). Есть поддержка HDR 10 и фирменной системы Smart TV на базе операционной системы Tizen. Кроме того, мощность звуковой системы составляет 40 Вт (2×10 + 2×10 Вт).

Напомним: QLED — фирменные LED-панели Samsung с улучшенными характеристиками яркости, контрастности и цвета за счет набора новейших технологий — в частности, metal Quantum Dot. На данный момент — главный конкурент органических OLED-матриц, используемых в своих топовых устройствах компанией LG.

Из доступных портов есть четыре HDMI, три USB, RS-232, Ethernet-разъем. Телевизор также поддерживает подключения по Wi-Fi или Bluetooth и возможность запуска игр через облачный сервис без необходимости подключения консоли.