120 дюймов в кармане: представлен компактный и недорогой проектор Sony

Еще одной новинкой на проходящей в Лас-Вегасе выставке CES 2018 стал мобильный проектор MP-CD1 Mobile Projector размером чуть больше смартфона.





В Sony MP-CD1 используется технология DLP IntelliBright от Texas Instruments, позволяющая заметно увеличить яркость и контрастность картинки без прироста энергозатрат. В небольшой корпус встроен даже вентилятор для охлаждения лампы.

Компактный гаджет позволяет получать картинку размером до 120 дюймов по диагонали. Максимальное разрешение составляет 854×480 точек, яркость — 105 ANSI-люмен, а контрастность — 400:1.





Проектор можно положить на ровную поверхность, предусмотрено и крепление для штатива. Емкости встроенного аккумулятора (5000 мА·ч) хватит на два часа работы. Кроме того, устройство может выступать внешним аккумулятором для мобильных устройств.

Купить Sony MP-CD1 Mobile Projector можно будет весной. Американская цена — 400 долларов.

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