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Крокодил застрял в покрышке и два года живет в ней
11.01.2018 14:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Индонезийском городе Палу живет крокодил, который уже два года носит «ошейник» из покрышки. Специалисты опасаются, что в конце концов шина задушит его, рассказывает
Впервые местные жители заметили крокодила с шиной в 2016 году. В начале января 2018 года он показался снова. За это время крокодил вырос до 4 метров в длину, одна только его голова составляет около 40 сантиметров в длину.
Скорее всего, на шее крокодила — 14-дюймовая шина от мотороллера Vespa, которую кто-то выбросил в водоем. Крокодилу пытались помочь волонтеры из Агентства по сохранению природных ресурсов Сулавеси. Они беспокоятся, что если крокодил продолжит расти, он может погибнуть.
Выманить крокодила из воды не получилось — хищник не реагировал на цыплят и мясо, которые ему давали в качестве приманки. Зоозащитники сделали для него ловушку, но пока не воспользовались ей, так как им не хватает технических ресурсов, чтобы удержать дикого крокодила.
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В Индонезийском городе Палу живет крокодил, который уже два года носит «ошейник» из покрышки. Специалисты опасаются, что в конце концов шина задушит его,...
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