Крокодил застрял в покрышке и два года живет в ней

В Индонезийском городе Палу живет крокодил, который уже два года носит «ошейник» из покрышки. Специалисты опасаются, что в конце концов шина задушит его, рассказывает Daily Mail .



Фото: Caters / dailymail.co.uk

Впервые местные жители заметили крокодила с шиной в 2016 году. В начале января 2018 года он показался снова. За это время крокодил вырос до 4 метров в длину, одна только его голова составляет около 40 сантиметров в длину.

Скорее всего, на шее крокодила — 14-дюймовая шина от мотороллера Vespa, которую кто-то выбросил в водоем. Крокодилу пытались помочь волонтеры из Агентства по сохранению природных ресурсов Сулавеси. Они беспокоятся, что если крокодил продолжит расти, он может погибнуть.



Фото: Caters / dailymail.co.uk



Фото: Caters / dailymail.co.uk

Выманить крокодила из воды не получилось — хищник не реагировал на цыплят и мясо, которые ему давали в качестве приманки. Зоозащитники сделали для него ловушку, но пока не воспользовались ей, так как им не хватает технических ресурсов, чтобы удержать дикого крокодила.