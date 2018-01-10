﻿ Glock показал новый пистолет 19X. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Glock показал новый пистолет 19X

11.01.2018 14:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания GLock объявила о создании нового пистолета. Оружие широкой публике покажут на выставке Shot Show 2018, которая пройдет в конце января в Лас-Вегасе, пишет портал Army Recognition.

Glock показал новый пистолет 19X
Фото: armyrecognition.com

Вице-президент компании Glock Джош Дорси рассказал, что это оружие разрабатывалось для военных, а еще это «практичный пистолет для ежедневного ношения, который будет делать то, что вам нужно и когда нужно, независимо от внешних факторов».
Glock 19X первоначально создавался в рамках конкурса на новый пистолет для американской армии, но проиграл SIG Sauer P320.

По сути G19X — это гибрид нескольких пистолетов предыдущих моделей: он получил полноразмерную рукоять от G17 и компактную верхнюю часть от G19.

Гражданский G19X будет полностью соответствовать армейским стандартам за исключением одной детали — флажкового предохранителя под большой палец.
Калибр новинки — 9×19 мм, оружие комплектуется одним 17-зарядным магазином и двумя увеличенной емкости (17+2).

 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания GLock объявила о создании нового пистолета. Оружие широкой публике покажут на выставке Shot Show 2018, которая пройдет в конце января в Лас-Вегасе, пишет портал...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Бородатые пользователи жалуются на iPhone X
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика