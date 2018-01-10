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Glock показал новый пистолет 19X
11.01.2018 14:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания GLock объявила о создании нового пистолета. Оружие широкой публике покажут на выставке Shot Show 2018, которая пройдет в конце января в Лас-Вегасе,
Вице-президент компании Glock Джош Дорси рассказал, что это оружие разрабатывалось для военных, а еще это «практичный пистолет для ежедневного ношения, который будет делать то, что вам нужно и когда нужно, независимо от внешних факторов».
По сути G19X — это гибрид нескольких пистолетов предыдущих моделей: он получил полноразмерную рукоять от G17 и компактную верхнюю часть от G19.
Гражданский G19X будет полностью соответствовать армейским стандартам за исключением одной детали — флажкового предохранителя под большой палец.
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Компания GLock объявила о создании нового пистолета. Оружие широкой публике покажут на выставке Shot Show 2018, которая пройдет в конце января в Лас-Вегасе, пишет портал...
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