Glock показал новый пистолет 19X

Компания GLock объявила о создании нового пистолета. Оружие широкой публике покажут на выставке Shot Show 2018, которая пройдет в конце января в Лас-Вегасе, пишет портал Army Recognition.



Фото: armyrecognition.com

Вице-президент компании Glock Джош Дорси рассказал, что это оружие разрабатывалось для военных, а еще это «практичный пистолет для ежедневного ношения, который будет делать то, что вам нужно и когда нужно, независимо от внешних факторов».

Glock 19X первоначально создавался в рамках конкурса на новый пистолет для американской армии, но проиграл SIG Sauer P320.

По сути G19X — это гибрид нескольких пистолетов предыдущих моделей: он получил полноразмерную рукоять от G17 и компактную верхнюю часть от G19.

Гражданский G19X будет полностью соответствовать армейским стандартам за исключением одной детали — флажкового предохранителя под большой палец.

Калибр новинки — 9×19 мм, оружие комплектуется одним 17-зарядным магазином и двумя увеличенной емкости (17+2).