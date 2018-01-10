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Бородатые пользователи жалуются на iPhone X

11.01.2018 14:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Владельцы iPhone X жалуются на Reddit, форумах Apple и в соцсетях, что их волосы на голове, бороды и усы застревают между дисплеем и корпусом смартфона, а также в переключателе режимов на торце.

Во время разговора волосы застревают в смартфоне, а затем болезненно выдираются, когда гаджет убирают от уха, пишут недовольные пользователи. Судя по комментариям, единственное более-менее рабочее решение, позволяющее избежать такой проблемы (помимо использования hands-free), — это покупка чехла, да и то не всегда.

Бородатые пользователи жалуются на iPhone X

Напомним, ранее пользователи уже жаловались на появление зеленых полос на экране смартфона, шипящий динамик и «зависающий» на морозе экран. Кроме того, выяснилось, что продвинутая система распознавания лица тоже может давать сбои.

Смотрите, сколько стоит сейчас iPhone X в Беларуси:

 
 
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Владельцы iPhone X жалуются на Reddit, форумах Apple и в соцсетях, что их волосы на голове, бороды и усы застревают между дисплеем и корпусом смартфона, а также...

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