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Бородатые пользователи жалуются на iPhone X
11.01.2018 14:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Владельцы iPhone X
Во время разговора волосы застревают в смартфоне, а затем болезненно выдираются, когда гаджет убирают от уха, пишут недовольные пользователи. Судя по комментариям, единственное более-менее рабочее решение, позволяющее избежать такой проблемы (помимо использования hands-free), — это покупка чехла, да и то не всегда.
Напомним, ранее пользователи
Смотрите, сколько стоит сейчас iPhone X в Беларуси:
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Владельцы iPhone X жалуются на Reddit, форумах Apple и в соцсетях, что их волосы на голове, бороды и усы застревают между дисплеем и корпусом смартфона, а также...
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