Белорусская IT-школа бесплатно научит программировать детей из бедных семей

Онлайн-школа программирования «Айтигенио» будет бесплатно учить программировать детей и подростков с 8 до 16 лет, чьи родители не могут оплачивать занятия. На бесплатные занятия могут претендовать дети из многодетных, неполных семей, живущие в небольших городах, а также воспитанники детских домов, сообщает Dev.by .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Чтобы получить возможность бесплатно обучаться в онлайн-школе программирования «Айтигенио», ребенок должен записать интересное видео о себе, включая информацию об имеющихся знаниях о программировании, и заполнить анкету на сайте. Представители школы заявляют, что количество бесплатных мест не ограничено.

«Наши уроки на YouTube-канале смотрят тысячи русскоговорящих детей по всему миру, — поясняет основатель проекта Богдан Грицовец. — Многие из них живут в небольших городах, и их родители не могут оплатить оффлайн или онлайн-обучение программированию. Поэтому мы решили выбрать самых мотивированных из них и предложить им занятия без ограничения по времени. К нам уже присоединились некоторые спонсоры в лице крупнейших белорусских ИТ-компаний».

«Айтигенио» существует с лета 2016 года. Сейчас в ней работает 14 тренеров и учится около 250 учеников из разных стран мира: с каждым учащимся проводят индивидуальные занятия по Skype.

По словам Богдана Грицовца, одна из целей учебного проекта — «объединить талантливых в программировании русскоговорящих детей со всей планеты, подтолкнуть их к знакомству и общению, а в будущем — к совместной работе над взрослыми задачами». Занятия рассчитаны на учеников с 8 до 16 лет. Новички изучают программирование в среде Scratch, а более продвинутые ребята начинают сразу с Python или JavaScript.