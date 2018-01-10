Чтобы ребенок не потерялся: выбираем детские смарт-часы с GPS-приемником

10 января в Минске потерялся 10-летний Даниил Соколовский. К счастью, спустя сутки мальчика нашли , к несчастью — это далеко не первый случай, зафиксированный в Беларуси. Поэтому с помощью сервисов Яндекс.Маркет и Kupi.TUT.BY мы составили подборку детских смарт-часов с GPS-трекерами, с помощью которых за местонахождением ребенка родители смогут следить прямо со своего смартфона.

Это бюджетная модель детских смарт-часов. Несмотря на это, они обладают схожим с более дорогими вариантами набором возможностей.





Smart Baby Watch Q50 выполнены из пластика и оснащаются силиконовым ремешком. У них монохромный OLED-дисплей с диагональю в 0,96 дюйма, вес устройства составляет 40 граммов, емкость батареи — 400 мАч (в режиме «ожидания» они держатся до 100 часов).

Из минусов выделим отсутствие защиты от воды. Впрочем, с учетом низкой стоимости устройства в пределах 50−70 рублей (в зависимости от продавца) этот недостаток можно простить. В остальном часы практически не отличаются от более дорогих моделей сторонних производителей.

С помощью встроенного GPS-приемника и SIM-карты (устанавливается по желанию пользователя) за перемещением ребенка можно наблюдать с подключенного смартфона через приложения для iOS и Android.

Также присутствует кнопка SOS и режим оповещения родителей о снятии часов с руки ребенка. Из дополнительных бонусов выделим функции шагомера и будильника.

Пользователи называют стабильный сигнал сети и высокое качество голосовых вызовов основными преимуществами модели. К минусам относят не всегда корректно работающую систему геолокации (погрешность составляет от 700 до 1000 метров) и неудобный интерфейс приложения для смартфонов.

Это более продвинутая версия предыдущих часов, которая понравится более старшим детям.





Вместо монохромного здесь используется цветной сенсорный дисплей с увеличенной диагональю (1,22 дюйма), а среди функций появляется функция скрытого звонка. По нажатию кнопки часы дозваниваются на установленный номер телефона (родителя) и тот слышит всё, что происходит вокруг ребенка (для этого используется SIM-карта в самих часах).

К недостаткам данной модели пользователи относят их хрупкость, а также необходимость частой подзарядки при активном использовании.

Эту модель часов белорусы считают одной из самых сбалансированных. Конструктивно они почти не отличается от большинства других детских смарт-часов, выполняются из пластика и дополняются силиконовым ремешком (продаются версии в разных цветах).





Экран аппарата обладает диагональю в 0,96 дюйма, вес составляет 35 граммов, емкость встроенного аккумулятора — 400 мАч (до 96 часов в режиме ожидания). К дополнительным плюсам отнесем наличие не только технологии защиты от воды, но и от ударов и падений — устройства других производителей этим похвастаться не могут.

В остальном различий с другими смарт-часами нет. С помощью специального приложения (есть версии для iOS и Android) через GPS за местонахождением ребенка можно следить в реальном времени.

Также присутствует кнопка SOS для оповещения родителей об опасности, угрожающей ребенку (после ее нажатия на телефон взрослым приходит 15-секундная аудиозапись происходящего вокруг, а часы переходят в режим автоматического ответа на звонки)

К основным достоинствам модели покупатели относят демократичную цену, громкий внешний динамик и стабильную работу без серьезных «зависаний». К минусам — хрупкое защитное стекло над экраном (быстро царапается) и не всегда правильно действующую функцию оповещения о снятии часов с руки ребенка.

Эти часы полностью выполнены из пластика и оснащаются силиконовым ремешком (не вызывает раздражения на коже). На выбор есть несколько цветов — розовый, черный и голубой.





Размер сенсорного TFT-дисплея устройства составляет 0,96 дюйма, вес — 45 граммов, емкость аккумулятора — 600 мАч (практически вдвое больше модели от компании Gator). По заявлению производителя, время работы часов в режиме ожидания достигает одной недели. Есть защита от воды по стандарту IPX5 (не боятся брызг и дождя).

В Elari Fixitime 2 установлен GPS-трекер для отслеживания местонахождения часов с приложения для смартфонов (есть версии для iOS и Android). Также есть возможность установить SIM-карту и внести в память смарт-часов до 60 номеров (против трех в предыдущей рассмотренной нами модели). На месте и уже знакомая функция SOS.

Из главных плюсов Elari Fixitime 2 покупатели выделяют качественный ремешок с классической застежкой, который не снимается с руки сам, и приятный внешний вид. Из минусов — не всегда корректно работающую функцию запрета посторонних звонков и не продуманную систему записной книжки.

В «контактах» доступно всего 7 стандартных иконок, которые можно назначить на 60 доступных номеров. Но если ребенок в силу своего возраста (в инструкции сказано, что часы рассчитаны на детей от 4 лет) еще не умеет читать, то позвонить нужному человеку по иконке ему просто не удастся.