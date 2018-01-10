Министерство антимонопольного регулирования и торговли обновило перечень товаров, предлагаемых для импортозамещения в Беларуси. В него попало много технологичных устройств — например, «смартфоны и другие аппараты мобильной связи».



Смартфон FLYCAT Оptimum 5002, разработанный в Беларуси и собранный в Китае. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Полное название документа — «Перечень потребительских товаров, предлагаемых для освоения их производства, выпуска импортозамещающей продукции и развития ассортимента с учетом конъюнктуры рынка в 2018 году». Смартфоны поместили в категорию товаров, которые вообще не производятся в Беларуси.

Ведомство отмечает, что рынку нужны «смартфоны со скоростным Интернетом, почтой, мощной операционной системой, приложениями позволяющими редактировать изображения, текстовые документы». Также важны «высокие технические характеристики и функциональные возможности, современного дизайна и широкий модельный ряд».

Смартфоны уже попадали в перечень для испортозамещения на 2016 год. Тогда ведомство определило потребность белорусского рынка в отечественных аппаратах в миллион штук. В 2017 году смартфоны из перечня убрали, а в 2018 — снова добавили.

Также в перечене на этот год есть планшетные персональные компьютеры, ноутбуки (нетбуки), моноблоки, автомагнитолы, автомобильные видеорегистраторы, GPS-навигаторы, DVD-диски, USB-карты памяти, телефаксы, фотоаппараты цифровые, компьютерные мыши и многое другое. Много и товаров, не связанных с технологиями — например, серпы, изолента, коньки, ручки, елочные украшения, детские коляски, маршмэллоу и бульонные кубики. Всего в списке 219 позиций.

А вот сколько стоят смартфоны «с белорусскими корнями»: