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МАРТ предлагает выпускать в Беларуси смартфоны с "мощной операционной системой"
11.01.2018 17:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговли обновило
Полное название документа — «Перечень потребительских товаров, предлагаемых для освоения их производства, выпуска импортозамещающей продукции и развития ассортимента с учетом конъюнктуры рынка в 2018 году». Смартфоны поместили в категорию товаров, которые вообще не производятся в Беларуси.
Ведомство отмечает, что рынку нужны «смартфоны со скоростным Интернетом, почтой, мощной операционной системой, приложениями позволяющими редактировать изображения, текстовые документы». Также важны «высокие технические характеристики и функциональные возможности, современного дизайна и широкий модельный ряд».
Смартфоны уже
Также в перечене на этот год есть планшетные персональные компьютеры, ноутбуки (нетбуки), моноблоки, автомагнитолы, автомобильные видеорегистраторы, GPS-навигаторы, DVD-диски, USB-карты памяти, телефаксы, фотоаппараты цифровые, компьютерные мыши и многое другое. Много и товаров, не связанных с технологиями — например, серпы, изолента, коньки, ручки, елочные украшения, детские коляски, маршмэллоу и бульонные кубики. Всего в списке 219 позиций.
А вот сколько стоят смартфоны «с белорусскими корнями»:
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли обновило перечень товаров, предлагаемых для импортозамещения в Беларуси. В него попало много...
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