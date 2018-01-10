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Microsoft прекратила поддержку Windows 8.1

11.01.2018 14:53 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Microsoft прекратила основную поддержку операционной системы Windows 8.1. Никаких новых функций и исправлений для нее больше не будет.

Дальнейшее обслуживание Windows 8.1 будет осуществляться в рамках расширенной поддержки, которая завершится 10 января 2023 года. До этой даты система будут получать критические обновления безопасности, тогда как исправление ошибок отныне является платной услугой.

Microsoft прекратила поддержку Windows 8.1

Windows 8.1 вышла в октябре 2013 года. Система была подвергнута критике за неудобный интерфейс, в том числе никудышный стартовый экран, который был разработан специально для сенсорных устройств. Несмотря на это «восьмерка» стала катализатором продаж устройств категории 2-в-1, которые пришли на смену обычным ноутбукам и вступили в борьбу с планшетами.

Сегодня Windows 8.1 установлена на 5,71% компьютеров в мире.

 
 
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Microsoft прекратила основную поддержку операционной системы Windows 8.1. Никаких новых функций и исправлений...

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