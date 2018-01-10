Microsoft прекратила поддержку Windows 8.1

Microsoft прекратила основную поддержку операционной системы Windows 8.1. Никаких новых функций и исправлений для нее больше не будет.

Дальнейшее обслуживание Windows 8.1 будет осуществляться в рамках расширенной поддержки, которая завершится 10 января 2023 года. До этой даты система будут получать критические обновления безопасности, тогда как исправление ошибок отныне является платной услугой.





Windows 8.1 вышла в октябре 2013 года. Система была подвергнута критике за неудобный интерфейс, в том числе никудышный стартовый экран, который был разработан специально для сенсорных устройств. Несмотря на это «восьмерка» стала катализатором продаж устройств категории 2-в-1, которые пришли на смену обычным ноутбукам и вступили в борьбу с планшетами.

Сегодня Windows 8.1 установлена на 5,71% компьютеров в мире.