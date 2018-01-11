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NVIDIA закрыла лазейки Meltdown и Spectre

11.01.2018 15:12 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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NVIDIA выпустила обновленные драйверы для своих графических ускорителей, которые закрывают уязвимость Meltdown. Пакет имеет индекс 390.65. Данных о влиянии новых драйверов на производительность в игра пока нет.

Позже компания обещает выпустить еще одно программное обновление для карточек, подверженных уязвимости Spectre, позволяющей злоумышленникам получить доступ к личным данным пользователей.

NVIDIA закрыла лазейки Meltdown и Spectre

Spectre и Meltdown – процессорные уязвимости, которые касаются почти всех современных компьютеров и телефонов. Специалисты по безопасности обнаружили их еще в середине 2017 года, но разработчики процессоров (Intel, AMD, NVIDIA и ARM) попросили не разглашать данные до 9 января.

 
 
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NVIDIA выпустила обновленные драйверы для своих графических ускорителей, которые закрывают уязвимость...

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