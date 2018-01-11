﻿ Total War: Three Kingdoms перенесет игроков в древний Китай. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Total War: Three Kingdoms перенесет игроков в древний Китай

11.01.2018 15:58 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания SEGA анонсировала историческую стратегию Total War: Three Kingdoms, разработкой которой занимается студия Creative Assembly.

На сей раз в фокусе внимания разработчиков оказался древний Китай, 190 г. н. э. На престоле Империи Хань ребенок, а власть сосредоточена в руках полководца Дун Чжо, который держит в страхе страну, все глубже погружающуюся в пучину анархии. В это сложное время судьба выбирает трех героев, которым суждено возглавить борьбу с тираном. Древние рода образовывают хрупкий союз и возлагают на свои плечи всю тяжесть борьбы с Дун Чжо. Но едва родившись, союз уже оказывается под угрозой из-за личных амбиций его участников...

Релиз Total War: Three Kingdoms состоится на PC в 2018 году.

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания SEGA анонсировала историческую стратегию Total War: Three Kingdoms, разработкой которой занимается...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
NVIDIA закрыла лазейки Meltdown и Spectre
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика