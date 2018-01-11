Total War: Three Kingdoms перенесет игроков в древний Китай

Компания SEGA анонсировала историческую стратегию Total War: Three Kingdoms, разработкой которой занимается студия Creative Assembly.

На сей раз в фокусе внимания разработчиков оказался древний Китай, 190 г. н. э. На престоле Империи Хань ребенок, а власть сосредоточена в руках полководца Дун Чжо, который держит в страхе страну, все глубже погружающуюся в пучину анархии. В это сложное время судьба выбирает трех героев, которым суждено возглавить борьбу с тираном. Древние рода образовывают хрупкий союз и возлагают на свои плечи всю тяжесть борьбы с Дун Чжо. Но едва родившись, союз уже оказывается под угрозой из-за личных амбиций его участников...

Релиз Total War: Three Kingdoms состоится на PC в 2018 году.