В 2018 году 4G-скорости от МТС придут в 80 новых городов и поселков

МТС планирует в первой половине 2018 года запустить услуги LTE в 80 новых городах и поселках Беларуси. Дополнительные базовые станции заработают и там, где уже есть 4G. В итоге связь нового поколения станет доступна 70 % жителей всей страны, в том числе 95 % городского населения. Пользоваться преимуществами технологии смогут не только в Минске и областях, но и практически во всех районных центрах Беларуси.

Всего в первом полугодии 2018-го на 4G-карте МТС появится 650 новых базовых станций LTE, сегодня их более 800, таким образом их количество вырастет почти на 80 %.

Сегодня услугами 4G от МТС пользуются жители около сотни населенных пунктов страны, в том числе во всех областных центрах. Связь нового поколения работает на территории ряда важнейших объектов республики: Национального аэропорта «Минск», Республиканского центра олимпийской подготовки «Стайки», индустриального парка «Великий камень», свободной экономической зоны «Минск», в больницах, учебных заведениях и на предприятиях.

При покупке нового устройства пользователям стоит обратить внимание на характеристики: необходима поддержка 4G (диапазон 1800 МГц, band 3). Чтобы узнать, поддерживает ли ваш текущий смартфон сеть 4G, необходимо набрать *464# и нажать Вызов.

Основные площадки новых базовых станций LTE:

Минская область: Фаниполь, Щомыслица, Богатырево, Семково, Логойск, Мядель, Крупки, Большевик, Михановичи, Озерцо, Новый Двор, Цнянка, Любань, Воложин, Старые Дороги, Копище, Орешники, Королев Стан, Паперня, Прилуки, Поповичи, Скураты, Крупица, Сухорукие, Октябрьский, Воловщина, Аксаковщина, Полевая, Дубенцы, Канютичи, Лошаны, Комсомолец, Прилесье, Старый Бобр, Зацень, Таборы.

Могилевская область: Костюковичи, Чаусы, Дрибин, Климовичи, Белыничи, Кличев, Быхов, Мстиславль, Чериков, Кировск, Славгород, Глуск, Краснополье, Хотимск, Осиповичи.

Гомельская область: Жлобин, Ельск, Наровля, Лельчицы, Рогачев, Речица, Октябрьский, Светлогорск, Лоев, Ветка, Брагин, Хойники, Корма, Солоное.

Гродненская область: Ивье, Вороново, Ошмяны, Дятлово, Новогрудок, Зельва, Малаховичи.

Витебская область: Барань, Городок, Лиозно, Шарковщина, Болбасово.

Брестская область: Ганцевичи.

Также в 2018 году 4G от МТС заработает на некоторых магистралях и социально значимых объектах страны. Все работы по развитию сети проводятся в партнерстве с инфраструктурным оператором Беларуси beCloud.