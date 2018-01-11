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Cyberpunk 2077 подал признаки жизни

11.01.2018 19:59 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Ролевая игра Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED подала признаки жизни. На официально странице проекта в соцсети Twitter появилось короткое сообщение «*beep*». Похоже, что разработчики готовят некий анонс.

Официальный анонс игры состоялся еще в 2012 году. С тех пор никакой конкретной информации о ней не было. Глава CD Projekt RED Адам Кичиньский утверждает, что разработка идет полным ходом. По слухам, в проекте задействовано более 300 человек.

Cyberpunk 2077 подал признаки жизни

Cyberpunk 2077 – научно-фантастическая ролевая игра с большим открытым миром, действие которой происходит в одноименной вселенной. Сюжетные подробности держатся в секрете. Полноценная презентация ожидается летом в рамках E3 2018, а релиз состоится в 2019 или 2020 году.

 
 
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Ролевая игра Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED подала признаки жизни. На официально странице...

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