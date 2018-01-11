Это наше ближайшее будущее: самое важное, что мы увидели на CES 2018

Что произойдет в ближайшее время со смартфонами, какими будут ноутбуки и почему холодильник станет центральным гаджетом в доме? В Лас-Вегасе заканчивается одна из главных техновыставок года — CES 2018, а мы рассказываем о главных ее трендах, которые так или иначе отразятся на мире вокруг нас.

Нас ждут сверхтонкие и мощные компьютеры

В прошлом году Microsoft объявила о начале поддержке системой Windows 10 мобильных процессоров. Такой ход вполне логичен — мощности современных мобильных чипов уже более, чем достаточно для полноценной работы десктопной системы со всеми ее приложениями.

Последствия этого важного шага были хорошо заметны на CES 2018.

Теперь производители могут создавать очень тонкие и производительные ноутбуки с длительным временем автономной работы — ведь современные мобильные процессоры очень энергоэффективны и не требуют систем активного охлаждения. Один из примеров — анонсированный на CES 2018 Windows-планшет Lenovo Miix 630 с чипом Snapdragon 835, который работает до 20 часов без подзарядки !





Кроме того, это привело к неожиданному для многих результату — «столпам» десктопных процессоров — Intel и AMD — пришлось впервые в истории объединить свои усилия, чтобы не проиграть в ближайшем будущем мобильным чипам.

На CES нам представили первые совместные чипы двух производителей — с процессорами Intel Core и графикой AMD Radeon. Такое решение, по словам представителей Intel, позволит существенно сэкономить занимаемое место внутри ноутбуков и при этом увеличить их время автономной работы.



HP Spectre x360 — один из первенцев с гибридным чипом Intel и AMD.

Это грамотный шаг для сохранения позиций двух компаний на рынке, от которого мы с вами только выиграем — ведь в продаже появится больше тонких, мощных ноутбуков с длительным временем автономной работы.

Настоящие полноэкранные смартфоны

Уже в прошлом году стало понятно, что «стандартные» смартфоны с большими полями сверху и снизу от экрана уходят в прошлое. Тренд задали Samsung и LG, в конце года его подхватила Apple со своим iPhone X. В 2018-м, можно не сомневаться, все смартфоны высшего и среднего уровня будут именно полноэкранными.

Но что делать со сканером отпечатков пальцев? Что бы не говорили, самое его удобное и естественное расположение — под экраном. Apple решила вопрос кардинально — вместо сканера отпечатков в iPhone X используется 3D-сканер лица Face ID. Samsung в топовых моделях от сканера не отказалась, но перенесла его назад, параллельно установив впереди сканер радужки.

Однако на CES 2018 нам показали альтернативный вариант решения для полноэкранных гаджетов — сканер отпечатков, встроенный прямо в дисплей. Работающий прототип привезла на выставку компания Vivo.





Протестировавшие смартфон журналисты рассказали, что работа такого сканера ничем не отличается от варианта с датчиком в кнопке под экраном.

И если система встроенного в дисплей сканера окажется существенно дешевле точного распознавания лиц, она наверняка станет хитом в ближайшие годы.

Холодильник — центр дома

И не потому, что там хранятся продукты. Еще одним четко обозначенным на выставке трендом стали экосистемы «умных» гаджетов.

Это не что-то новое — стиральные машины, управляемые со смартфона, и холодильники, заказывающие недостающие продукты в интернете, были и раньше. Однако с каждым годом взаимодействие всех домашних устройств между собой усиливается.

К примеру, новые холодильники Samsung, помимо своей основной функции, позволяют управлять «умными» датчиками в доме — посмотреть, кто звонит в дверь или выключить свет в комнатах.





А новинки LG «общаются» внутри своей «умной» экосистемы ThinQ. Например, холодильник может отправить наилучший рецепт для продуктов, которые вы достали, на микроволновку с поддержкой ThinQ. Или предупредить посудомоечную машину о том, что вы будете есть — для выбора наилучшего режима мойки.

Вот такое оно, наше ближайшее светлое будущее.

Искусственный интеллект будет повсюду

Еще один тренд CES 2018, пришедший из прошлого года, — активное использование нейросетей.

Так повелось, что в последние годы на выставке в Лас-Вегасе главные герои — это не смартфоны или ноутбуки, а телевизоры. И именно на их презентациях в этот раз часто говорилось об искусственном интеллекте.

Например, новый огромный 85-дюймовый телевизор Samsung использует нейросети для автоматического улучшения картинки на экране до 8К-разрешения. В компании также утверждают, что искусственный интеллект в телевизоре обучается со временем, совершенствуя этот алгоритм.



Примеры работы нейросетей в новом телевизоре Samsung.

Кроме того, все новые топовые телевизоры LG 2018 года оборудованы процессорами с искусственным интеллектом. В LG даже решили выделить этот момент в названии устройств — компания обозначает свои OLED-телевизоры 2018 года, как «AI OLED TV», а LCD-модели, как «AI SUPER UHD» (AI — Artificial intelligence, искусственный интеллект).

Нейросети в новых телевизорах LG помогают получать более точный цвет и отвечают за «улучшенный рендеринг изображения» и четырехступенчатое устранение шума. Также «умные» новинки получили встроенную поддержку голосового помощника Google (или Alexa).

Главное, чтобы не было блэкаута

Даже одна из самых высокотехнологичных выставок в мире не смогла избежать крайне неприятного момента — в разгар дня несколько огромных холлов центра Las Vegas Convention Center остались без электричества . Перестали работать сотни стендов компаний, а тысячам людей пришлось воспользоваться светом своих мобильных гаджетов для выхода из помещений.





Всё это выглядело странно и немного жутковато: огромные жидкокристаллические экраны, пачки новейших телевизоров, роботы и другая техника замерла. Подсветку давали лишь устройства с аккумуляторами, да смартфоны посетителей выставки.

В холлах перестала играть музыка, лишь, как заметил обозреватель gizmodo , «человек с олдскульным инструментом под названием „скрипка“ смог продолжить свою игру».

Свет в павильонах появился через два часа, однако это была очень хорошая демонстрация того, как в мгновение ока все высокотехнологичные гаджеты, телевизоры с искусственным интеллектом, холодильники с сенсорными экранами и суперкомпьютеры, могут стать полностью бесполезными.