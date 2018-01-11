В Skype добавили сквозное шифрование

Мессенджер Signal объявил о сотрудничестве с Microsoft. Теперь в Skype появятся защищенные «Частные беседы» со сквозным шифрованием — их не смогут расшифровать злоумышленники.



Изображение: signal.org

Предварительная версия «Частных бесед» стала доступна в обновлении программы Skype Insiders на Windows, Mac, Linux, Android или iOS. Скорее всего, позже функция появится и у других пользователей. Шифрование будет применяться для чатов, файлов и звуковых сообщений, но пока не затронет звуковые или видеозвонки.

Сквозное шифрование предполагает, что шифрование осуществляется непосредственно на устройстве пользователя, ключ не хранится на серверах Microsoft. Благодаря этому сообщение могут прочитать только отправитель и адресат, а все остальные — не могут.

Skype вводит сквозное шифрование далеко не первым. Ранее эту функцию реализовали Telegram, WhatsApp и Viber.