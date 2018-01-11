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Картинка дня: видео полета через туманность Ориона

12.01.2018 12:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Агентство NASA показали на видео, как мог бы проходить полет через туманность Ориона. Для этого специалисты использовали данные со спутников «Хаббл» и «Спитцер».

В NASA объединили полученные ими фотографии и добавили рисунку объем, используя «голливудскую технику».

 
 
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Агентство NASA показали на видео, как мог бы проходить полет через туманность Ориона. Для этого специалисты использовали данные со спутников «Хаббл» и «Спитцер».

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